«Мир прекрасен и ужасен»: вышел первый тизер хоррор-сериала «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»

Стрим-сервис Netflix представил первый трейлер «Кабинета редкостей» — это хоррор-антология от лауреата премии «Оскар» Гильермо дель Торо. Премьера шоу состоится на Netflix 25 октября.

«Кабинет редкостей» состоит из восьми историй, каждая из которых призвана бросить вызов традиционным представлениям о фильмах ужасов. Создателем двух историй является сам дель Торо, тогда как авторами прочих эпизодов выступают другие режиссеры и сценаристы. В их числе Дженнифер Кент («Бабадук»), Дэвид Прайор («Пустой человек»), Гильермо Наварро («Нарко»), Кит Томас («Воспламеняющая взглядом»), Панос Косматос («Мэнди»), Кэтрин Хардвик («Сумерки»), Винченцо Натали («В высокой траве») и Ана Лили Амирпур («Девушка возвращается одна ночью домой»).

«Посредством «Кабинета редкостей» мы решили продемонстрировать вещи, существующие за пределами нашего обычного мира: аномалии и редкости. Мы вручную отобрали и подготовили группу историй и рассказчиков, независимо от того, пришли ли они из внешнего мира, сверхъестественных легенд или просто из нашего воображения», — говорится в заявлении дель Торо. «Приуроченные к Хэллоуину, каждая из этих восьми сказок представляет собой фантастический взгляд внутрь кабинета наслаждений, существующего по ту сторону нашей реальности».

Названия рассказов, которые раскрываются в трейлере: «Сны в доме ведьм», «Кладбищенские крысы», «Лот 36», «Модель Пикмана», «Вскрытие», «Бормотание», «Снаружи» и «Просмотр».

Дель Торо и Дж. Майлз Дэйл являются шоураннерами и исполнительными продюсерами проекта, а дель Торо также выступит в качестве ведущего. «Кабинет редкостей» будет выпускаться как четырехдневное двухсерийное мероприятие в рамках программы Netflix & Chills: Halloween. Антология начнется с двух эпизодов, которые дебютируют 25 октября, и продлится до 28 октября.