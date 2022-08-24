«Их собственная лига»: какие события легли в основу сериала

Ровно две недели назад на сервисе Amazon Prime Video стали доступны все эпизоды сериала «Их собственная лига», в котором рассказывают о зарождении женской лиги бейсбола. Но насколько реально все, что показали в сериале?

Несмотря на тот факт, что телепроект основан на одноименном фильме 1992 года с Томом Хэнксом, Мадонной и Джиной Дэвис, сюжет имеет вполне реальную основу. Авторы вдохновлялись настоящей историей создания Американской женской бейсбольной лиги, основанной в далеком 1943 году, после того как многих спортсменов того периода призвали в армию. Так появилась команда «Рокфордские персики», ставшая одной из нескольких первых в своем дивизионе.

Каждой из команд руководили тренеры-мужчины, ранее так или иначе вовлеченные в спорт, но, как и в одноименном фильме Пенни Маршалл, персонажи шоу абсолютно вымыленные, но часть из них восходят к биографиям реальных людей, причем некоторые действующие лица даже вобрали в себя истории сразу нескольких человек. В картине Маршалл девушек тренировал бывший игрок Chicago Cubs Джимми Дуган в исполнении Хэнкса, в телеадаптации же персонажа зовут Кейси Портер — сыграл его Ник Офферман, известный по ситкому «Парки и зоны отдыха».

Главное же отличие сериала и фильма от реальности заключается в правилах. В киноверсиях героини состязаются по тем же правилам, что и мужчины, но в действительности их спорт представлял собой смесь бейсбола и софтбола.