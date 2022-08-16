Джонни Депп выступит режиссером байопика об Амедео Модильяни

Джонни Депп продолжает свое возвращение в киноиндустрию после длительного перерыва, связанного с судебным процессом против Эмбер Херд. Согласно The Hollywood Reported, звезда «Пиратов Карибского моря» планирует выступить режиссером биографической драмы «Модильяни», в которой он осветит жизнь и творческую деятельность выдающегося итальянского художника и скульптора Амедео Клементе Модильяни.

Для Деппа это будет второй в карьере полнометражный режиссерский проект после снятого двадцать пять лет назад микробюджетного нео-вестерна «Храбрец», где снялся сам Марлон Брандо.

«Модильяни», основанный на пьесе Дэнниса Макинтайра, отправит зрителей в Париж образца 1916 года, где застрявший на распутье художник, уже долго не пользующийся одобрением критиков и коммерческим спросом, внезапно переживает очень насыщенные событиями 48 часов. Именно за эти два бурных дня произойдет поворотный момент в карьере творца, благодаря чему его имя триумфально закрепится в зале легенд изобразительного искусства.

За сценарий отвечают Ежи и Мэри Олсон-Кромоловски, авторы криминальной драмы Шона Пенна «Обещание». В числе исполнительных продюсеров значатся Аль Пачино и Барри Навиди («Венецианский купец»).

Сейчас Депп снимается во французской исторической мелодраме «Жанна Дюбарри», а производство «Модильяни» предварительно намечено на весну следующего года. Появится он лично в кадре или ограничится лишь постановкой, пока не ясно.