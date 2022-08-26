Адам Драйвер и Грета Гервиг сталкиваются с воздушнотоксическим явлением в тизере «Белого шума»

Потоковый сервис Netflix презентовал дебютный тизер-трейлер новой ленты Ноа Баумбака «Белый шум» — это экранизация одноименного постмодернистского романа Дона ДеЛилло. В представленном ролике не раскрывают никакие важные детали сюжета, а лишь в ознакомительной форме тонко намекают, что персонажи Адама Драйвера, Греты Гервиг и их дети столкнутся с так называемым воздушнотоксическим явлением,

В новой ленте от режиссера «Истории о супружестве» и «Милой Фрэнсис» расскажут об университетском профессоре Джеке (Драйвер), сделавшем себе имя на изучении Гитлера. Вместе со своей женой Бабеттой (Гервиг) и несколькими детьми он будет преодолевать обыкновенные бытовые трудности, параллельно вникая во вселенские тайны и загадки любви и смерти, а также надеясь на счастье в этом изменчивом мире. В литературном первоисточнике протагонист и его родные столкнулись с воздушно-капельной угрозой — над городом возникло облако из опасных химикатов.

Вместе с Драйвером и Гервиг в актерский состав вошли Дон Чидл, Джоди Тернер-Смит, Рэффи Кэссиди, Алессандро Нивола, Ларс Айдингер, Андре Бенджамин и Логан Фрай.

Стример предпочел пока не раскрывать дату выхода «Белого шума» в прокат, но прежде ленту представят на ряде престижных киносмотров. Мировая премьера фильма состоится уже 31 августа в рамках открытия 79-го Венецианского кинофестиваля. После картину покажут на фестивалях в Торонто и Нью-Йорке, где он также станет фильмом открытия. В грядущем «сезоне наград» Netflix возлагает на «Белый шум» очень большие надежды.