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Киноафиша Новости Звезда «Эйфории» Сидни Суини сыграет в антиутопическом триллере

Звезда «Эйфории» Сидни Суини сыграет в антиутопическом триллере

30 августа 2022 17:13
Звезда «Эйфории» Сидни Суини сыграет в антиутопическом триллере

В фильме Sony расскажут о мире, где любой человек имеет право на одно законное убийство.

Звезда «Эйфории» Сидни Суини записала в свои планы новый проект. Как сообщает Deadline, звезда нашумевшей молодежной драмы Сэма Левинсона сыграет главную роль в многообещающем антиутопическом триллере «Регистрация» (The Registration). В основу картины ляжет выходящий уже 27 сентября одноименный роман писательницы Мэдисон Лоусон.

Действие литературного первоисточника разворачивается в прогрессивном мире будущего, где любой член общества может совершить так называемую «регистрацию» для осуществления одного законного убийства. Центральная героиня Линелл Миз решает воспользоваться данной привилегией, чтобы расправиться с неким неприятным мужчиной из своего прошлого. Вскоре она случайно узнает, что кто-то уже успел внести и ее имя в список будущих жертв. Чтобы разобраться в ситуации, у девушки есть лишь две недели, иначе произойдет непоправимое.

Адаптируют материал сценаристы Бен Коллинз и Люк Петровски, ответственные за перезагрузку «Восставшего из ада». Суини продюсирует проект вместе с Брэдли Фуллером («Тихое место», «Судная ночь»). Режиссера пока нет. Прокатом фильма займется студия Sony Pictures, у которой актриса в данный момент снимается в кинокомиксе «Мадам «Паутина».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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