8 прекрасных фильмов про отношения, которые могут заменить сеанс у психолога

Стоит ли забывать несчастную любовь и нужно ли знать о своем избраннике абсолютно все?

По-настоящему хорошее кино – это не только способ приятно скоротать вечер, но и кладезь жизненной мудрости. Герой любимого фильма зачастую может дать неплохой совет, а неожиданный сюжетный поворот – подсказать выход из сложной ситуации. А уж если речь заходит об отношениях, кинематограф и вовсе порой заменяет целый психологический курс. Ведь именно превратности любви чаще всего вдохновляют сценаристов и режиссеров на их творения.

Эта франко-американская мелодрама недаром имеет оценку 8,1 на IMDb и входит в сотню величайших фильмов XXI века по версии BBC и The Guardian. Фильм исследует интересный психологический механизм человека – страх перед собственным счастьем. Когда американец Джесси знакомится с француженкой Селин, они оба понимают, что созданы друг для друга. Вот только на следующую встречу девушка не приходит, и связь обрывается. Но через девять лет жизнь дает им еще один шанс. Как написал Николай Гоголь, «твое от тебя не уйдет». Однако даже слова классика – не повод добровольно отказываться от любви.

Фильм подойдет всем, кто боится сделать первый шаг в отношениях и изменить свою жизнь.

Перед закатом

Свежая российская адаптация знаменитой итальянской комедии «Идеальные незнакомцы». Но не спешите кривиться: этот ремейк действительно достоин внимания не меньше, чем оригинал. Кроме того, в нем есть некоторые бытовые и психологические нюансы, которые куда ближе русскому человеку. По сюжету, четверо лучших друзей в исполнении «Квартета И» собираются с женами на даче и решают сыграть в пикантную игру: зачитывать вслух все сообщения и ставить на громкую связь все звонки. Но развлечение обретает опасный оборот, когда на поверхность всплывают нелицеприятные тайны. Мораль сей басни такова: в любых отношениях должно сохраняться личное пространство, а любовь и дружба порой оказываются куда ценнее правды.

А еще это целых полтора часа качественной смехотерапии.

Громкая связь

Райан Гослинг, Мишель Уильямс и… их стремительно распадающийся брак. Когда-то Дин и Синди любили друг друга больше жизни, но чувство раскололось о бытовые проблемы. Мужчина мечтает о тихой семейной гавани, а его супруга, напротив, пытается строить карьеру. Воспитание дочери, финансовые сложности – все это заставляет пару забыть, почему они вообще пошли под венец. Но прежде чем окончательно сдаться, они решают хотя бы попробовать спасти свою семью. Этот фильм обязателен к просмотру всем, кто не верит «в жизнь после загса» и в вечную любовь. Кстати, мировые критики оценили его на немалые 7,4 балла.

Валентинка

Французский шедевр от Франсуа Озона. «Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу», как сказал бы мудрый профессор Дамблдор из произведений Джоан Роулинг.

Эта мелодрама учит зрителей поступать именно так – вовремя возвращаться к началу.

Фильм показывает пять эпизодов из жизни одной пары, но в обратном порядке: развод, серьезный разговор с друзьями, рождение ребенка, свадьба и первая встреча. Где же кроется камень преткновения, ставший причиной разлуки? Знакомство с этой историей будет полезно тем, кто не может найти причину своей проблемы.

5х2

Отличная комедия о важности самооценки с обаятельной Эми Шумер в главной роли. Рене мечтает об идеальной фигуре и тратит все силы на изнуряющие тренировки и диеты. Отчаявшись, она падает с велотренажера… а приходит в себя уже в теле потрясающей блондинки с модельной внешностью. Теперь-то ей по плечу и карьера, и спорт, и, конечно, любовь! Вот только Рене забывает, что чудес не существует, а все перевоплощения, как и преграды, существуют лишь у нее в голове.

Влиятельный кинокритик Питер Дебрюж счел этот фильм «вдохновляющей и концептуальной историей», позволяющей зрителям задуматься об установках и штампах современного общества.

Красотка на всю голову

Истинная киноклассика, одинаково любимая как романтичными девушками, так и брутальными мужчинами. Чего стоит хотя бы состав актеров: Джим Керри, Кейт Уинслет, Элайджа Вуд и Кирстен Данст на одном экране.

«Вот бы никогда тебя не встречать!» или «Вот бы выкинуть тебя из своей памяти!» – нередко кричим мы в отчаянии, расставаясь с любимыми.

Но что, если бы существовала технология, способная действительно стереть из сознания человека, со всеми его минусами и плюсами? Синеволосая Клементина решается на такую операцию, чтобы навсегда забыть своего бывшего парня Джоэла. Но выясняется, что стереть память – вовсе не означает стереть чувства. Фильм доказывает, что любой пережитый нами опыт имеет огромную ценность, а исправлять ошибки не поздно никогда.

Вечное сияние чистого разума

«Хотите знать, почему я всегда любила вас? Вы еще безумнее меня!» – заявляет своему избраннику главная героиня этой истории в исполнении Виржини Эфира. Французы всегда отлично разбирались в оттенках страсти, а фильм «Эта безумная любовь» – настоящая палитра этого чувства. Любовь с одного лишь взгляда, свадьба на первом свидании, фламинго в качестве домашнего животного, воспитание ребенка в обожании и вседозволенности – такова судьба авантюриста Жоржа и ветреной красавицы Камилл. Скучный быт – это не про них. Зато про них – эмоции невыносимой мощи, которые тоже не всегда приводят к хеппи-энду.

Фильм необходимо посмотреть каждому, кто хоть раз мечтал об эмоциональной встряске и об отношениях «как в кино».

Эта безумная любовь

Любви все возрасты покорны, и это не пустые слова! Слишком часто люди ставят на себе крест раньше времени, даже не пытаясь найти свое счастье. Женщины полностью посвящают себя заботе о детях, мужчины – ударяются во все тяжкие или, напротив, запираются в кабинетах. Но этот фильм напоминает зрителям, что стать счастливым и любимым не поздно никогда. Неподражаемый Джек Николсон играет здесь немолодого холостяка, который встречается с юными девушками ради самоутверждения. Однако настоящая любовь неожиданно настигает мужчину… в лице матери одной из его подружек. Одновременно в зрелую Эрику влюбляется и другой ухажер – молодой красавец Киану Ривз. Что же выберут герои: взрослую стабильность или юношескую страсть?