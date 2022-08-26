Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дети тьмы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости 8 прекрасных фильмов про отношения, которые могут заменить сеанс у психолога

8 прекрасных фильмов про отношения, которые могут заменить сеанс у психолога

26 августа 2022 12:00
8 прекрасных фильмов про отношения, которые могут заменить сеанс у психолога

Стоит ли забывать несчастную любовь и нужно ли знать о своем избраннике абсолютно все?

По-настоящему хорошее кино – это не только способ приятно скоротать вечер, но и кладезь жизненной мудрости. Герой любимого фильма зачастую может дать неплохой совет, а неожиданный сюжетный поворот – подсказать выход из сложной ситуации. А уж если речь заходит об отношениях, кинематограф и вовсе порой заменяет целый психологический курс. Ведь именно превратности любви чаще всего вдохновляют сценаристов и режиссеров на их творения.

Перед закатом (2004)

Эта франко-американская мелодрама недаром имеет оценку 8,1 на IMDb и входит в сотню величайших фильмов XXI века по версии BBC и The Guardian. Фильм исследует интересный психологический механизм человека – страх перед собственным счастьем. Когда американец Джесси знакомится с француженкой Селин, они оба понимают, что созданы друг для друга. Вот только на следующую встречу девушка не приходит, и связь обрывается. Но через девять лет жизнь дает им еще один шанс. Как написал Николай Гоголь, «твое от тебя не уйдет». Однако даже слова классика – не повод добровольно отказываться от любви.

Фильм подойдет всем, кто боится сделать первый шаг в отношениях и изменить свою жизнь.

8 прекрасных фильмов про отношения, которые могут заменить сеанс у психолога
Перед закатом

Громкая связь (2019)

Свежая российская адаптация знаменитой итальянской комедии «Идеальные незнакомцы». Но не спешите кривиться: этот ремейк действительно достоин внимания не меньше, чем оригинал. Кроме того, в нем есть некоторые бытовые и психологические нюансы, которые куда ближе русскому человеку. По сюжету, четверо лучших друзей в исполнении «Квартета И» собираются с женами на даче и решают сыграть в пикантную игру: зачитывать вслух все сообщения и ставить на громкую связь все звонки. Но развлечение обретает опасный оборот, когда на поверхность всплывают нелицеприятные тайны. Мораль сей басни такова: в любых отношениях должно сохраняться личное пространство, а любовь и дружба порой оказываются куда ценнее правды.

А еще это целых полтора часа качественной смехотерапии.

8 прекрасных фильмов про отношения, которые могут заменить сеанс у психолога
Громкая связь

Валентинка (2010)

Райан Гослинг, Мишель Уильямс и… их стремительно распадающийся брак. Когда-то Дин и Синди любили друг друга больше жизни, но чувство раскололось о бытовые проблемы. Мужчина мечтает о тихой семейной гавани, а его супруга, напротив, пытается строить карьеру. Воспитание дочери, финансовые сложности – все это заставляет пару забыть, почему они вообще пошли под венец. Но прежде чем окончательно сдаться, они решают хотя бы попробовать спасти свою семью. Этот фильм обязателен к просмотру всем, кто не верит «в жизнь после загса» и в вечную любовь. Кстати, мировые критики оценили его на немалые 7,4 балла.

8 прекрасных фильмов про отношения, которые могут заменить сеанс у психолога
Валентинка

5×2 (2004)

Французский шедевр от Франсуа Озона. «Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу», как сказал бы мудрый профессор Дамблдор из произведений Джоан Роулинг.

Эта мелодрама учит зрителей поступать именно так – вовремя возвращаться к началу.

Фильм показывает пять эпизодов из жизни одной пары, но в обратном порядке: развод, серьезный разговор с друзьями, рождение ребенка, свадьба и первая встреча. Где же кроется камень преткновения, ставший причиной разлуки? Знакомство с этой историей будет полезно тем, кто не может найти причину своей проблемы.

8 прекрасных фильмов про отношения, которые могут заменить сеанс у психолога
5х2

Красотка на всю голову (2018)

Отличная комедия о важности самооценки с обаятельной Эми Шумер в главной роли. Рене мечтает об идеальной фигуре и тратит все силы на изнуряющие тренировки и диеты. Отчаявшись, она падает с велотренажера… а приходит в себя уже в теле потрясающей блондинки с модельной внешностью. Теперь-то ей по плечу и карьера, и спорт, и, конечно, любовь! Вот только Рене забывает, что чудес не существует, а все перевоплощения, как и преграды, существуют лишь у нее в голове.

Влиятельный кинокритик Питер Дебрюж счел этот фильм «вдохновляющей и концептуальной историей», позволяющей зрителям задуматься об установках и штампах современного общества.

8 прекрасных фильмов про отношения, которые могут заменить сеанс у психолога
Красотка на всю голову

Вечное сияние чистого разума (2004)

Истинная киноклассика, одинаково любимая как романтичными девушками, так и брутальными мужчинами. Чего стоит хотя бы состав актеров: Джим Керри, Кейт Уинслет, Элайджа Вуд и Кирстен Данст на одном экране.

«Вот бы никогда тебя не встречать!» или «Вот бы выкинуть тебя из своей памяти!» – нередко кричим мы в отчаянии, расставаясь с любимыми.

Но что, если бы существовала технология, способная действительно стереть из сознания человека, со всеми его минусами и плюсами? Синеволосая Клементина решается на такую операцию, чтобы навсегда забыть своего бывшего парня Джоэла. Но выясняется, что стереть память – вовсе не означает стереть чувства. Фильм доказывает, что любой пережитый нами опыт имеет огромную ценность, а исправлять ошибки не поздно никогда.

8 прекрасных фильмов про отношения, которые могут заменить сеанс у психолога
Вечное сияние чистого разума

Эта безумная любовь (2022)

«Хотите знать, почему я всегда любила вас? Вы еще безумнее меня!» – заявляет своему избраннику главная героиня этой истории в исполнении Виржини Эфира. Французы всегда отлично разбирались в оттенках страсти, а фильм «Эта безумная любовь» – настоящая палитра этого чувства. Любовь с одного лишь взгляда, свадьба на первом свидании, фламинго в качестве домашнего животного, воспитание ребенка в обожании и вседозволенности – такова судьба авантюриста Жоржа и ветреной красавицы Камилл. Скучный быт – это не про них. Зато про них – эмоции невыносимой мощи, которые тоже не всегда приводят к хеппи-энду.

Фильм необходимо посмотреть каждому, кто хоть раз мечтал об эмоциональной встряске и об отношениях «как в кино».

8 прекрасных фильмов про отношения, которые могут заменить сеанс у психолога
Эта безумная любовь

Любовь по правилам... и без (2003)

Любви все возрасты покорны, и это не пустые слова! Слишком часто люди ставят на себе крест раньше времени, даже не пытаясь найти свое счастье. Женщины полностью посвящают себя заботе о детях, мужчины – ударяются во все тяжкие или, напротив, запираются в кабинетах. Но этот фильм напоминает зрителям, что стать счастливым и любимым не поздно никогда. Неподражаемый Джек Николсон играет здесь немолодого холостяка, который встречается с юными девушками ради самоутверждения. Однако настоящая любовь неожиданно настигает мужчину… в лице матери одной из его подружек. Одновременно в зрелую Эрику влюбляется и другой ухажер – молодой красавец Киану Ривз. Что же выберут герои: взрослую стабильность или юношескую страсть?

8 прекрасных фильмов про отношения, которые могут заменить сеанс у психолога
Любовь по правилам... и без

Юлия Курмилева
Юлия Курмилева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Читать далее 29 июля 2022
Вы не поверите: 7 неожиданных романов Голливуда, о которых никто не знал Вы не поверите: 7 неожиданных романов Голливуда, о которых никто не знал Читать далее 25 августа 2022
Не только «‎Игра Престолов»‎: 7 популярных сериалов, финал которых всех разочаровал Не только «‎Игра Престолов»‎: 7 популярных сериалов, финал которых всех разочаровал Читать далее 27 августа 2022
Тест: на какой ситком похожа твоя жизнь? Тест: на какой ситком похожа твоя жизнь? Читать далее 27 августа 2022
Гид для тех, кто ничего не понял после просмотра первой серии «Дома дракона» Гид для тех, кто ничего не понял после просмотра первой серии «Дома дракона» Читать далее 24 августа 2022
10 сериалов, которые изменят ваше представление о турецком кинематографе 10 сериалов, которые изменят ваше представление о турецком кинематографе Читать далее 27 августа 2022
7 лучших фильмов ужасов первой половины 2022 года 7 лучших фильмов ужасов первой половины 2022 года Читать далее 26 августа 2022
Ярко и со вкусом: рассказываем, как прошел X фестиваль короткометражного кино «‎Короче»‎ Ярко и со вкусом: рассказываем, как прошел X фестиваль короткометражного кино «‎Короче»‎ Читать далее 24 августа 2022
Любовь зла: 5 фильмов о токсичных отношениях Любовь зла: 5 фильмов о токсичных отношениях Читать далее 24 августа 2022
8 прекрасных фильмов про отношения, которые могут заменить сеанс у психолога 8 прекрасных фильмов про отношения, которые могут заменить сеанс у психолога Читать далее 26 августа 2022
Что посмотреть на выходных: Том Круз, стильный хоррор от создателя «‎Прочь»‎ и другие новинки этой недели Что посмотреть на выходных: Том Круз, стильный хоррор от создателя «‎Прочь»‎ и другие новинки этой недели Читать далее 26 августа 2022
Related video