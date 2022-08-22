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Киноафиша Новости Вышел новый тизер-трейлер сериала «Кумир» с Лили-Роуз Депп

Вышел новый тизер-трейлер сериала «Кумир» с Лили-Роуз Депп

22 августа 2022 10:20
Вышел новый тизер-трейлер сериала «Кумир» с Лили-Роуз Депп

«Это секс. Это то, что мы продаем».

Кабельный канал HBO презентовал свежий тизер многосерийной драмы «Кумир», главные роли в которой сыграли Лили-Роуз Депп и певец Абель Тесфай, также известный под творческим псевдонимом The Weeknd. В представленном ролике продемонстрировали еще больше откровенных кадров, познакомили с центральными персонажами и добавили деталей сюжета. Дата премьеры по не анонсирована.

Сюжет шоу от студии A24 пока известен лишь в общих чертах и укладывается буквально в одно длинное предложение. В центре истории окажется динамика отношений молодой и подающей большие надежды поп-звезды (Депп) с загадочным владельцем (The Weeknd) лос-анджелесского ночного клуба, по совместительству являющегося лидером тайного культа.

Не так давно проект прошел через серьезную переработку. Снявшая несколько эпизодов Эми Саймец («Девушка по вызову») покинула сериала из-за творческих разногласий, из-за чего все креативные проблемы пришлось урегулировать исполнительному продюсеру Сэму Левинсону. Создатель «Эйфории» выступает не только как режиссер, но и является соавтором сценария наряду с шоураннером Джо Эпштейном, драматургом Мэри Лоус («Наследники») и самим Тесфаем, ставшим главным идейным вдохновителем «Кумира».

В остальной каст вошли Трой Сиван, Дебби Райан, Рэйчел Сеннотт, Стив Зиссис, Хари Неф, Элизабет Беркли, Тайсон Риттер, Нико Хирага, Мелани Либерд, Тунде Адебимпе, Дэн Леви, Сюзанна Сон, Элай Рот, Давайн Джой Рэндольф, Хэнк Азария и покойная Энн Хеч.

Фото: HBO
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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