Особо опасны: 5 фильмов о нарциссических личностях

Фильм, снятый по роману Шодерло де Лакло, повествует о дружбе виконта Вальмона и маркизы де Мертей, которые плетут интриги, разрушая чужие жизни.

Картина обличает пороки людей в высшем обществе. Маркиза (Гленн Клоуз) и виконт (Джон Малкович) считают себя наделенными правом жестоко играть с чувствами тех, кто им не нравится. Высокомерие, ощущение вседозволенности, а также искусные манипуляции отличают главных героев «Опасных связей» и доказывают, что они – нарциссические личности. Коварный виконт напрочь лишен эмпатии. Вальмон готов на самые гнусные поступки лишь бы насолить врагу, например, уничтожить репутацию его невесты (Ума Турман). Виконт не может по-настоящему полюбить госпожу де Турвель (Мишель Пфайффер) – ему важно добиться женщины, чтобы почувствовать свою значимость и очередной раз победить. Маркиза ничем не лучше – она способна даже предать близкого друга, если тот будет с ней в чем-то не согласен – настолько нарциссы не переносят критики своих поступков.

Опасные связи

Тони Монтана бежит с Кубы в Соединенные Штаты в поисках славы и богатства. Чтобы все его мечты сбылись, он станет опасным гангстером, известным как Лицо со шрамом.

Фильм вдохновлен историей знаменитого чикагского гангстера Аль Капоне и погружает зрителя в мир криминала 80-х, полный насилия и жестокости. Тони Монтана (Аль Пачино) – амбициозный эмигрант без гроша в кармане, жаждущий абсолютной власти. Главная цель героя – стать сказочно богатым и влиятельным человеком. Такие «мечты» Тони явно дают понять, что он – беспринципный, убежденный в своей исключительности нарцисс. Монтана уверен, что от жизни нужно брать все, иначе она будет прожита зря. The world is yours («мир у твоих ног») – буквально девиз Тони и всех нарциссических личностей. Для героя важно не только присвоить себе империю босса, но и жениться именно на его бывшей любовнице (Мишель Пфайффер), чтобы занять место человека, чьему статусу он завидовал. В итоге Монтану погубят его самовлюбленность и зацикленность на деньгах.

Лицо со шрамом

Встретив Джона, Элизабет забудет о своей прежней жизни – их роман, полный страсти и изощренных любовных игр, продлится девять с половиной недель, которые она никогда не забудет.

«9 1/2 недель» сейчас принято рассматривать не как эротическую мелодраму, а как кино о токсичных отношениях. Джон, инвестор с Уолл-cтрит, несмотря на свое обаяние, очень напоминает нарцисса. Ему все равно, чем живет Элизабет, какие у нее могут быть переживания и проблемы. Их роман строится на желаниях Джона и его манипуляциях, доставляющих ему удовольствие. Герой не заботится о личных границах в сексе, переодевает Элизабет в вещи, которые нравятся ему, и видит в ней отражение себя, ему приятно, когда девушка страдает из-за него, – все эти нездоровые вещи указывают на отношения с нарциссическим мужчиной.

В фильме даже есть повторяющаяся метафора, подтверждающая зависимое положение героини, – пойманная рыба, которую съели.

9 1/2 недель

Амбициозная журналистка Энди устраивается в модный журнал помощницей главного редактора. Но она не подозревает, что работа станет настоящим испытанием.

«Дьявол носит Prada» показывает, как устроен мир глянцевых изданий. Главная редакторка «Подиума» Миранда Пристли (Мэрил Стрип) проявляет черты нарциссической личности в большинстве сцен. Она относится к подчиненным как к неодушевленным предметам и часто ставит невыполнимые задачи – будь то новая (еще не написанная) книга о Гарри Поттере или просьба доставить ее домой, когда все рейсы отменили из-за непогоды. Миранда как истинный нарцисс уверена, что одна в этом мире, поэтому ее желания должны осуществляться и в нерабочее время. Пристли никогда не признает заслуги других и верит в свою незаменимость: «Правда в том, что никому не под силу делать то, что я делаю».

Из-за нарциссического характера Миранды распались два ее брака, ведь выдержать постоянную критику и эгоцентризм могут не все.

Дьявол носит Prada

Марла пользуется беззащитным стариками, оставляя их без денежных средств, но новую подопечную не удалось обвести вокруг пальца. Промах аферистки может стоит ей жизни.

Черная комедия основана на реальных кейсах – по данным ВОЗ, количество случаев финансового насилия в домах престарелых особенно увеличилось за время пандемии.

Главная героиня Марла (Розамунд Пайк) делит людей на хищников и добычу. Как нарциссическая личность она лишена сочувствия и равнодушна к судьбе стариков, которых насильно помещает в дома престарелых. В подопечных Марла видит только возможность хорошо заработать. Аферистка умело вживается в разные образы, будь то заботливая опекунша или настолько авторитетная бизнесменка, что ее опасаются все, кто с ней общается. Перевоплощения для нарциссов – рутина, они знают, как себя правильно подать, и легко манипулируют людьми. Марла считает себя «чертовой львицей» среди безропотных овечек и просто не умеет проигрывать. Она готова идти до конца даже в случае угрозы для жизни, лишь бы одержать верх, ведь у нее непомерное нарциссическое самомнение.