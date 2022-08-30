8 фильмов и сериалов, похожих на «Дом Дракона»

Сериал «Дом дракона», рассказывающий об ожесточенной борьбе династии Таргариенов за Железный трон, – главное событие года для всех фанатов «Игры престолов». По данным телеканала HBO, пилот спин-оффа в первые часы после выхода посмотрели 9,99 миллиона человек – это абсолютный рекорд. Судя по двум сериям, приквел «Игры престолов» будет не менее эпичным и зрелищным. Мы подобрали фильмы и сериалы, атмосферой и сюжетом напоминающие «Дом дракона», которые можно посмотреть в ожидании нового эпизода.

«Игра престолов» – культовый сериал о влиятельных семьях, которые сражаются за право взойти на Железный трон. Старки, Ланнистеры, Баратеоны, Таргариены и другие великие дома ведут борьбу за корону – плетут интриги, убивают, развязывают войны, берут крепости штурмом, вступают в браки и свергают противников. Развязка каждого сезона абсолютно непредсказуема, поэтому у «Игры престолов» столько фанатов. Помимо большого количества постельных сцен, кровавых убийств и поединков, особое место в сериале занимают фантастические создания, влияющие на ход повествования. Драконы, Белые ходоки, великаны – только малая часть существ, населяющих земли Вестероса. «Игра престолов» – культурный феномен нашего времени, ставший настолько массовым, что о смертях главных героев и ключевых событиях знают даже люди, далекие от вселенной Семи Королевств. Сериал, основанный на цикле «Песнь Льда и Огня» Джорджа Мартина, – настоящий фэнтези-шедевр, с которым должен познакомиться каждый поклонник жанра.

Игра престолов

«Последняя дуэль» – средневековая драма Ридли Скотта о виктимблейминге и величайшем сражении в истории рыцарского кино. Аристократ и рыцарь Жан де Карруж (Мэтт Деймон) женится на своей возлюбленной, леди Маргарет (Джоди Комер). Вскоре герой вынужден отправиться на войну и покинуть супругу. Жак Ле Гри (Адам Драйвер), сосед и соперник Карружа, вторгается в его замок и насилует Маргарет. Женщина публично обвиняет мужчину, но героине никто не верит – общество осуждает ее и упрекает в развратном поведении. Жан де Карруж, получив разрешение короля Карла VI, вызывает врага на рыцарский поединок, чтобы отстоять честь жены и доказать, что она – жертва. Главная тема фильма – мизогиния по отношению к женщинам, пережившим насилие, актуальна и сегодня. Несмотря на это, в кино нашлось место и для счастливого брака. Карруж заботится о жене, прислушивается к ней и действительно ее любит. Рыцарский поединок в картине – один из самых захватывающих в истории кино, поэтому, несмотря на медлительность повествования, обязательно дождитесь финала.

Последняя дуэль

«Две королевы» – историческая драма о противостоянии двух женщин, претендующих на трон. Мария Стюарт (Сирша Ронан) возвращается в Шотландию после смерти мужа, но Елизавета I (Марго Робби) не собирается уступать ей корону. Не стоит ждать от фильма исторического соответствия. «Две королевы» – лишь авторская фантазия (как «Фаворитка») на тему напряженных отношений Елизаветы и Марии. В картине не только много интриг, но и достаточно провокаций, поэтому она получилась феминистской. Фильм делает акцент на отказе Елизаветы выходить замуж – ее преследуют лорды, но королева настолько проницательна, что моментально раскрывает их коварные замыслы. Кино строится на диалоге двух женщин о том, как сложно править в мире мужчин, и в какой-то момент событий начинает не хватать. Но сильная сторона фильма – его визуальная составляющая. Бескрайние просторы и голубое небо Шотландии, дорогие костюмы героинь, расшитые драгоценностями, и красивые интерьеры – то, за что однозначно стоит похвалить картину.

Две королевы

«Варяг» – эпическая драма о восстановлении справедливости с уклоном в скандинавскую мифологию. У принца Амлета (Александр Скарсгард) есть мечта: отомстить убийце отца и вернуть себе корону. На «Варяга» Роберта Эггерса вдохновила история принца Амлета, написанная в XIII веке. Она же была основой для сюжета шекспировского «Гамлета». Режиссер подошел к фильму со свойственной скрупулезностью – общался с историками и археологами, чтобы костюмы и архитектура выглядели максимально правдоподобно. Скандинавский фольклор в «Варяге» тесно связан с повествованием. Обряд посвящения Амлета в «боевого пса», сеанс общения с колдуньей (Бьорк), предсказывающей будущее, и видения о Вальгалле напрямую влияют на судьбу главного героя. От мистических сцен, в которых валькирия скачет по звездному небу, а юная языческая ведьма Ольга (Аня Тейлор-Джой) заговаривает ветер, бегут мурашки. Фильм местами получился достаточно кровавым и даже безжалостным, как и подобает старым легендам. У «Варяга» впечатляющий звездный состав – Николь Кидман в роли матери Амлета, Итан Хоук, играющий его отца, и Уиллем Дефо в образе обезумевшего шута.

Варяг

«Белая королева» – британский сериал о борьбе трех женщин за власть. Девять лет продолжается война Алой и Белой розы. Представители двух влиятельных семей, Ланкастеров и Йорков, всеми правдами и неправдами пытаются занять трон. Елизавета Вудвиль, молодая вдова, лишившаяся своего имущества, влюбляет в себя нового короля Эдуарда IV из династии Йорков. Другая героиня Энн Невилл выходит замуж за герцога Глостера – Ричарда, тоже из династии Йорков, и она готова пойти на что угодно, чтобы тот стал королем. Маргарет Бофорт из дома Ланкастеров пытается сделать своего сына Генриха Тюдора будущим правителем любыми способами, даже если для этого придется кого-то убить. Сериал впечатляет размахом интриг, хладнокровием персонажей, искусными манипуляциями женщин, мечтающих надеть корону, и сюжетными поворотами, а еще он понравится всем любителям роскошных исторических костюмов.

Белая королева

Салем

«Салем» – историческая драма о женской власти в городе ведьм. Сериал рассказывает об обществе, одержимом охотой на колдуний. Бывший солдат возвращается в город Салем и обнаруживает, что его бывшая любовь Мэри стала ведьмой. Вместе с другими женщинами героиня с помощью магии тайно управляет обществом. Сериал – экскурсия в мир колдовства XVII века – здесь есть и шабаши, и дьявольские обряды – все, что вы хотели знать о быте салемских ведьм, но боялись спросить. Главные героини – могущественные женщины, меняющие ход истории. В сериале много секса, ритуальных убийств, тайных заговоров и интриг. Он точно понравится поклонникам Красной женщины Мелисандры из «Игры престолов». Все три сезона «Салема» смотрятся на одном дыхании.

Салем

«Эрагон» – легенда об избранном юноше, который летает на драконе. Главный герой фильма – подросток Эрагон, живущий в вымышленной стране Алагейзии, в которой обитают эльфы, гномы и другие сказочные создания. Однажды юноша находит странное яйцо. Из него вылупляется дракониха Сапфира, которая станет лучшим другом Эрагона. С этого момента жизнь героя кардинально изменится. Эрагон узнает, что он – последний из рода драконьих всадников, и именно ему предстоит свергнуть жестокого правителя Гальбаторикса.

«Эрагон» – одно из главных фэнтези о драконах, где они фактически являются центральными персонажами. Мир Алагейзии с ее фантастическими горными ландшафтами, эльфами и магами увлекает с первых минут, а сцены полета на драконе – просто потрясающие.

Эрагон

«Рим» – исторический сериал о падении Римской империи. Юлий Цезарь, Цицерон, Октавиан, Марк Антоний и другие великие личности из античной истории по сюжету борются за абсолютную власть. Именно «Рим» стал первым сериалом с политическими интригами, откровенными постельными сценами и насилием. Детальная реконструкция Древнего Рима, костюмы, продуманные до мелочей, жестокие убийства и масштабные батальные сцены – все это придется по вкусу и поклонникам вселенной Джорджа Мартина. Несмотря на то что в сериале нет драконов, он привлекает острыми конфликтами, неоднозначными персонажами и ощущением, что прямо у вас на глазах творится история.