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Киноафиша Новости Джонни и Дэниэл против Терри Сильвера: вышел трейлер пятого сезона «Кобры Кай»

Джонни и Дэниэл против Терри Сильвера: вышел трейлер пятого сезона «Кобры Кай»

17 августа 2022 09:02
Джонни и Дэниэл против Терри Сильвера: вышел трейлер пятого сезона «Кобры Кай»

Создатели продолжают возвращать знакомых героев.

Стрим-сервис Netflix презентовал полноценный трейлер пятого сезона спортивной драмы «Кобра Кай», в котором авторы продолжают повышать градус ностальгии, возвращая в повествование персонажей, знакомых зрителям по полнометражным фильмам в рамках франшизы. Хитовое шоу от плодотворной творческой команды в лице Джоша Хилда, Джона Харвитца и Хейдена Шлоссберга вернется на малые экраны уже 9 сентября.

В многосерийном сиквеле «Парня-каратиста» противоборство додзё раскалится до взрывоопасной точки. Ставки вновь повышаются, потому что после турнира Долины суровый сенсей Терри Сильвер (Томас Йен Гриффит) решается на крупное расширение, что должно позволить ему распространить свою беспощадную философию на весь город. Пока Джон Криз (Мартин Коув) прибывает в тюрьме, где ему в целом неплохо, а Джонни Лоуренс (Уильям Забка) пытается урегулировать свои личные проблемы, озабоченный действиями Сильвера Дэниэл ЛаРуссо (Ральф Маччио) решает взять дело в свои руки и отправляется за помощью к давнему заклятому врагу.

В бойцовской драме снимаются Тэннер Бьюкэнэн, Холо Маридуэньо, Пейтон Лист, Мэри Мэтилин Маусер, Ванесса Рубио, Кортни Хенггелер, Джейкоб Бертран, Даллас Дюпри Янг, Уна О'Брайэн, Гриффин Сантопьетро, а также актеры из «Парня-каратиста» Юдзи Окумото, Рэнди Хеллер и Шон Кэнан.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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