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Киноафиша Новости Тест: только истинный фанат сможет правильно закончить все 10 цитат из «Гарри Поттера»

Тест: только истинный фанат сможет правильно закончить все 10 цитат из «Гарри Поттера»

8 августа 2022 17:00
Тест: только истинный фанат сможет правильно закончить все 10 цитат из «Гарри Поттера»

Проверь, помнишь ли ты мудрые советы профессора Дамблдора и цитаты других великих волшебников.

На фильмах о юном волшебнике Гарри Поттере выросло уже не одно поколение зрителей по всему миру. Джоан Роулинг создала целую вселенную, наполненную приключениями, мудростью, любовью и юмором, а все восемь киночастей давно разобрали на цитаты. Однако лишь настоящий поттероман сможет безошибочно продолжить все яркие фразы любимых героев. Пройди тест и узнай, насколько хорошо ты помнишь фильмы про Мальчика, который выжил.

Юлия Курмилева
Юлия Курмилева
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