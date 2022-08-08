Тест: только истинный фанат сможет правильно закончить все 10 цитат из «Гарри Поттера»

На фильмах о юном волшебнике Гарри Поттере выросло уже не одно поколение зрителей по всему миру. Джоан Роулинг создала целую вселенную, наполненную приключениями, мудростью, любовью и юмором, а все восемь киночастей давно разобрали на цитаты. Однако лишь настоящий поттероман сможет безошибочно продолжить все яркие фразы любимых героев. Пройди тест и узнай, насколько хорошо ты помнишь фильмы про Мальчика, который выжил.