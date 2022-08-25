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Киноафиша Новости Жуткая Наоми Уоттс пугает детей в трейлере триллера «Спокойной ночи, мамочка»

Жуткая Наоми Уоттс пугает детей в трейлере триллера «Спокойной ночи, мамочка»

25 августа 2022 09:44
Жуткая Наоми Уоттс пугает детей в трейлере триллера «Спокойной ночи, мамочка»

Ремейк одноименного австрийского фильма.

Потоковый сервис Amazon Prime Video презентовал дебютный трейлер мистического триллера «Спокойной ночи, мамочка» — англоязычного ремейка одноименной австрийской ленты 2014 года. Главную роль в голливудской адаптации сыграла двукратная номинантка на премию «Оскар» Наоми Уоттс.

Как и в оригинальном психологическом хорроре, в центре сюжета американской версии окажутся родные братья, воплощенные реальными близнецами Камероном и Николасом Кроветти. Повествование начинается с момента, когда юных героев доставляют в роскошный загородный дом к матери (Уоттс), которой только что сделали пластическую операцию, из-за чего лицо женщины закрыто специальной тряпичной маской. Поскольку она ведет себя слегка отчужденно и холодно, мальчики начинают подозревать неладное. Им начинает казаться, что перед ними не их родная мама, а кто-то другой.

Режиссурой ленты занимался Мэтт Собель, до этого поставивший два эпизода сериала Netflix «Новый вишневый вкус» и фестивальную драму «Отведи меня к реке». Сценарий написал Кайл Уоррен («Тайны Лауры», «Смертельное оружие»). В остальной актерский ансамбль вошли Джереми Бобб, Питер Хэрман и Кристал Лукас-Перри.

Цифровой релиз картины состоится 16 сентября.

Фото: Amazon Prime Video
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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