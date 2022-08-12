Больше интергалактического хаоса: вышел трейлер шестого сезона «Рика и Морти»

До премьеры шестого сезона «Рика и Морти» осталось меньше месяца, в связи с чем кабельный канал Adult Swim опубликовал насыщенный трейлер предстоящих серий. Ролик начинается с веселой отсылки к «Крепкому орешку» и сопровождается ударной композицией Black Sabbath под названием Paranoid.

Судя по свежему трейлеру, в десятисерийном продолжении сверхпопулярной анимационной черной комедии про ученого-социопата Рика Санчеза и его внука Морти главных героев ожидает очередное мультивселенское путешествие с огромной порцией головокружительных приключений, взрывов и безумств.

Кроме того, в сюжет полноценно вернется Космическая Бет, клон Бет Смит. Тайна дочери Рика так и не была освещена в прошлом сезоне (героиня ограничилась лишь коротким камео во втором эпизоде), но сейчас этот момент, вероятно, исправят.

Очень быстро влившийся в поп-культуру и ставший культовым мультсериал от создателей Дэна Хармона и Джастина Ройланда вернется на малые экраны уже 4 сентября. Тем временем плодотворная творческая команда активно работает над седьмым сезоном, который выйдет в эфир предположительно в следующем году.