Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Преступления будущего" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Барби Феррейра покидает сериал «Эйфория»

Барби Феррейра покидает сериал «Эйфория»

25 августа 2022 13:27
Барби Феррейра покидает сериал «Эйфория»

Ранее возникли слухи, что актриса не ладит с создателем шоу.

25-летняя актриса Барби Феррейра, прославившаяся по роли Кэтрин Эрнандес в хитовом сериале HBO «Эйфория», сообщила, что в третьем сезоне шоу ее возвращения ждать не стоит. В соцсетях актриса оставила следующее сообщение:

«После четырех лет работы над воплощением самого особенного и загадочного персонажа Кэт, я вынуждена попрощаться со слезами на глазах. Я надеюсь, что многие из вас, как и я, смогли увидеть в ней себя. Что вам доставил радость путь к тому персонажу, которым она является сегодня. Я вложила в нее всю свою заботу и любовь, и я надеюсь, что вы, ребята, могли это почувствовать. Люблю тебя, Кэтрин Эрнандес».

Будучи лучшей подругой Мэдди (Алекса Деми) и Кэсси (Сидни Суини), Кэт была маяком позитивного взгляда на тело, изменив свой стиль и став более уверенной в своей сексуальности. Однако зрители были сбиты с толку, когда ее сюжетная линия отошла на задний план во втором сезоне. Ходили слухи о напряженности на съемочной площадке между Феррейрой и создателем шоу Сэмом Левинсоном. HBO и актриса тогда опровергли эту информацию:

«Я думаю, что фанаты действительно очень страстные, и я ценю это, потому что «Эйфория» действительно повлияла на многих людей», — сказала она. «Иногда вещи живут своей собственной жизнью, и они не основаны на правде, но это нормально, потому что я знаю, что это просто страсть из любопытства и всего такого. И я на это подписалась. Я приму и хорошее, и плохое».

Помимо «Эйфории», Феррейра недавно снялась в фильме «Небеременная» и хорроре Джордана Пила «Нет».

Фото: Legion-Media
Юрий Липский
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Читать далее 29 июля 2022
Страхи ближе, чем кажутся: 10 фильмов ужасов, основанных на реальных событиях Страхи ближе, чем кажутся: 10 фильмов ужасов, основанных на реальных событиях Читать далее 22 августа 2022
В лабиринте событий: 5 фильмов, которые фантастически играют с хронологией В лабиринте событий: 5 фильмов, которые фантастически играют с хронологией Читать далее 23 августа 2022
Вы не поверите: 7 неожиданных романов Голливуда, о которых никто не знал Вы не поверите: 7 неожиданных романов Голливуда, о которых никто не знал Читать далее 25 августа 2022
«Не хватает интриг»: пользователи сети высказались о плюсах и минусах «Дома дракона» «Не хватает интриг»: пользователи сети высказались о плюсах и минусах «Дома дракона» Читать далее 23 августа 2022
Ярко и со вкусом: рассказываем, как прошел X фестиваль короткометражного кино «‎Короче»‎ Ярко и со вкусом: рассказываем, как прошел X фестиваль короткометражного кино «‎Короче»‎ Читать далее 24 августа 2022
Что посмотреть на выходных: Том Круз, стильный хоррор от создателя «‎Прочь»‎ и другие новинки этой недели Что посмотреть на выходных: Том Круз, стильный хоррор от создателя «‎Прочь»‎ и другие новинки этой недели Читать далее 26 августа 2022
Гид для тех, кто ничего не понял после просмотра первой серии «Дома дракона» Гид для тех, кто ничего не понял после просмотра первой серии «Дома дракона» Читать далее 24 августа 2022
Коротко и по делу: 8 лучших работ X фестиваля кино «Короче» Коротко и по делу: 8 лучших работ X фестиваля кино «Короче» Читать далее 23 августа 2022
Любовь зла: 5 фильмов о токсичных отношениях Любовь зла: 5 фильмов о токсичных отношениях Читать далее 24 августа 2022
Тест: выживешь ли ты во вселенной «Игры престолов»? Тест: выживешь ли ты во вселенной «Игры престолов»? Читать далее 22 августа 2022
Related video