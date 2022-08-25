Барби Феррейра покидает сериал «Эйфория»

25-летняя актриса Барби Феррейра, прославившаяся по роли Кэтрин Эрнандес в хитовом сериале HBO «Эйфория», сообщила, что в третьем сезоне шоу ее возвращения ждать не стоит. В соцсетях актриса оставила следующее сообщение:

«После четырех лет работы над воплощением самого особенного и загадочного персонажа Кэт, я вынуждена попрощаться со слезами на глазах. Я надеюсь, что многие из вас, как и я, смогли увидеть в ней себя. Что вам доставил радость путь к тому персонажу, которым она является сегодня. Я вложила в нее всю свою заботу и любовь, и я надеюсь, что вы, ребята, могли это почувствовать. Люблю тебя, Кэтрин Эрнандес».

Будучи лучшей подругой Мэдди (Алекса Деми) и Кэсси (Сидни Суини), Кэт была маяком позитивного взгляда на тело, изменив свой стиль и став более уверенной в своей сексуальности. Однако зрители были сбиты с толку, когда ее сюжетная линия отошла на задний план во втором сезоне. Ходили слухи о напряженности на съемочной площадке между Феррейрой и создателем шоу Сэмом Левинсоном. HBO и актриса тогда опровергли эту информацию:

«Я думаю, что фанаты действительно очень страстные, и я ценю это, потому что «Эйфория» действительно повлияла на многих людей», — сказала она. «Иногда вещи живут своей собственной жизнью, и они не основаны на правде, но это нормально, потому что я знаю, что это просто страсть из любопытства и всего такого. И я на это подписалась. Я приму и хорошее, и плохое».

Помимо «Эйфории», Феррейра недавно снялась в фильме «Небеременная» и хорроре Джордана Пила «Нет».