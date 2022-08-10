Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мия и Я: Легенда Сентопии" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Риелтор Сигурни Уивер влюбляется в своего старого знакомого в трейлере фильма «Хороший дом»

Риелтор Сигурни Уивер влюбляется в своего старого знакомого в трейлере фильма «Хороший дом»

10 августа 2022 12:34
Риелтор Сигурни Уивер влюбляется в своего старого знакомого в трейлере фильма «Хороший дом»

В экранизации одноименного бестселлера также сыграли Морена Баккарин и Роб Делани.

Студии Lionsgate и Roadside Attractions представили первый официальный трейлер семейной мелодрамы «Хороший дом», главные роли в которой сыграли голливудские ветераны Сигурни Уивер и Кевин Клайн. Основанная на одноименном литературном бестселлере Энн Лири лента попадет в зарубежный кинопрокат 30 сентября.

В центре повествования картины окажется риелтор из Новой Англии по имени Хилди Гуд (Уивер), являющаяся по совместительству потомком салемских ведьм и обожающая вино и различные тайны. Ее устоявшаяся жизнь получает внушительную встряску, после того как она внезапно возобновляет роман со своим старинным возлюбленным Фрэнком Гетчеллом (Клайн), с которым героиню связывает бурное школьное прошлое. Параллельно будет развиваться непростая сюжетная линия с дочками Хилди.

Сняли «Хороший дом» Майя Форбс («Король польки») и ее супруг Уоллес Володарски («Парни из женской общаги»), также занимавшиеся адаптацией материала вместе с Томасом Безучей («Кровные узы»). В остальной актерский ансамбль вошли Морена Баккарин, Роб Делани, Дэвид Раш, Молли Браун, Кэтрин Эрбе, Холли Чоу, Оливер Бойл, Ребекка Хендерсон, Келли АуКойн и Джорджия Лайман.

Фото: RoadsideFlix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Читать далее 29 июля 2022
Открой глаза: 5 фильмов, действие которых происходит во сне Открой глаза: 5 фильмов, действие которых происходит во сне Читать далее 8 августа 2022
Том Старридж: Песочный человек, одноклассник Паттинсона и просто мрачный красавчик Том Старридж: Песочный человек, одноклассник Паттинсона и просто мрачный красавчик Читать далее 9 августа 2022
Тест: только истинный фанат сможет правильно закончить все 10 цитат из «Гарри Поттера» Тест: только истинный фанат сможет правильно закончить все 10 цитат из «Гарри Поттера» Читать далее 8 августа 2022
Не отходя от экрана: 12 фильмов, которые держат в напряжении от начала до конца Не отходя от экрана: 12 фильмов, которые держат в напряжении от начала до конца Читать далее 10 августа 2022
Классический рецепт боевика: 11 моментов, которые есть в каждом фильме Классический рецепт боевика: 11 моментов, которые есть в каждом фильме Читать далее 7 августа 2022
Здравствуй, дерево: что нужно знать о сериале «Я есть Грут» Здравствуй, дерево: что нужно знать о сериале «Я есть Грут» Читать далее 10 августа 2022
Не узнать: как сейчас выглядят 12 актеров из культовых русских сериалов нулевых Не узнать: как сейчас выглядят 12 актеров из культовых русских сериалов нулевых Читать далее 11 августа 2022
Тест: какое существо из Marvel твое тотемное животное? Тест: какое существо из Marvel твое тотемное животное? Читать далее 9 августа 2022
Очень горячо: 6 актеров, которые начали свою карьеру с откровенных сцен Очень горячо: 6 актеров, которые начали свою карьеру с откровенных сцен Читать далее 9 августа 2022
Никаких больше супергероев: 6 фильмов и сериалов о простых смертных, основанных на комиксах Никаких больше супергероев: 6 фильмов и сериалов о простых смертных, основанных на комиксах Читать далее 10 августа 2022
Related video