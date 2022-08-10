Риелтор Сигурни Уивер влюбляется в своего старого знакомого в трейлере фильма «Хороший дом»

Студии Lionsgate и Roadside Attractions представили первый официальный трейлер семейной мелодрамы «Хороший дом», главные роли в которой сыграли голливудские ветераны Сигурни Уивер и Кевин Клайн. Основанная на одноименном литературном бестселлере Энн Лири лента попадет в зарубежный кинопрокат 30 сентября.

В центре повествования картины окажется риелтор из Новой Англии по имени Хилди Гуд (Уивер), являющаяся по совместительству потомком салемских ведьм и обожающая вино и различные тайны. Ее устоявшаяся жизнь получает внушительную встряску, после того как она внезапно возобновляет роман со своим старинным возлюбленным Фрэнком Гетчеллом (Клайн), с которым героиню связывает бурное школьное прошлое. Параллельно будет развиваться непростая сюжетная линия с дочками Хилди.

Сняли «Хороший дом» Майя Форбс («Король польки») и ее супруг Уоллес Володарски («Парни из женской общаги»), также занимавшиеся адаптацией материала вместе с Томасом Безучей («Кровные узы»). В остальной актерский ансамбль вошли Морена Баккарин, Роб Делани, Дэвид Раш, Молли Браун, Кэтрин Эрбе, Холли Чоу, Оливер Бойл, Ребекка Хендерсон, Келли АуКойн и Джорджия Лайман.