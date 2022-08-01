5 фильмов ужасов, после которых вам гарантирована никтофобия

Тьма – ключевой атрибут хоррора, а также одна из самых распространенных фобий среди детей и взрослых. Представляем вашему вниманию пять фильмов ужасов, после просмотра которых вы вряд ли осмелитесь лечь спать с выключенным светом.

Мать-одиночка Хлоя переезжает вместе с глухонемым сыном Жюлем из города в провинцию, рассчитывая начать жизнь с чистого листа. Однако в деревне неспокойно: неуловимый хищник истребляет местный скот, а затем переключается на маленьких детей. Жюль уверен, что во всем виноват злобный огр, но мать до последнего отказывается верить в существование монстра.

В кинотеатрах нашей страны с 4 августа.

В этом французском хорроре, снятом молодым режиссером Арно Малербом по собственному сценарию, немало параллелей с творчеством мрачного сказочника Гильермо дель Торо. Особенно с культовым «Лабиринтом Фавна», в котором история о столкновении ребенка с лесным чудищем оказывается лишь оболочкой для семейной драмы. Помимо неординарного сюжета, зрителей ждут завораживающие кадры французской природы, запечатленные операторкой Пенелопой Пурриа, а также блистательная работа со звуком. И это тот редкий случай, когда в наше время новинку можно посмотреть в кинотеатре.

Бойся темноты

Амелия в одиночку воспитывает шестилетнего Сэма. Однажды мальчик начинает странно себя вести, утверждая, что монстр из детской книги ожил и разгуливает по дому под покровом ночи. Постепенно жизнь матери и сына превращается в ад. В нашумевшем австралийском инди-ужастике «Бабадук» грань между фантазией и реальностью стирается практически целиком. Несмотря на кажущуюся фантастичность, у происходящего есть бытовое и наиболее вероятное объяснение: став вдовой, мать-одиночка постепенно утрачивает связь с миром, тогда как проблемы с растущим мальчиком лишь усугубляют ее состояние.

Отсутствие типичных для жанра скримеров не мешает «Бабадуку» оставаться одним из самых страшных фильмов современности.

Бабадук

Молодая пара переезжает в новый дом, где по ночам творятся загадочные дела. Чтобы разобраться в ситуации, жильцы устанавливают в спальне видеокамеру, которая фиксирует нечто зловещее.

Псевдодокументальный фильм ужасов «Паранормальное явление», подобно нашумевшему хиту «Ведьма из Блэр», создавался несколькими энтузиастами-любителями за три копейки, в итоге собрав в прокате сотни миллионов долларов. Феноменальный успех хоррора породил долгоиграющую франшизу, но ни одному сиквелу так и не удалось превзойти оригинал.

Паранормальное явление

Когда у матери-одиночки Софи возникли проблемы со психикой, ее дочь Ребекка ушла из дома и начала самостоятельную жизнь. Вскоре после этого женщина вышла замуж за Пола и родила от него Мартина. Идиллии вновь наступает конец, когда Софи отказывается пить таблетки и окончательно сходит с ума, тогда как ее супруг погибает при странных обстоятельствах. Желая защитить Мартина, Ребекка возвращается в родительский дом, где вновь сталкивается со своими детскими страхами.

Режиссерский дебют Дэвида Ф. Сандберга, основанный на его же короткометражной работе, выдержан в лучших традициях хоррор-франшиз «Заклятие» и «Астрал» Джеймса Вана. Недаром последний выступил продюсером, а затем нанял Сандберга в качестве постановщика сиквела «Проклятия Аннабель». Поклонники жанра вряд ли останутся разочарованными.

И гаснет свет

Ужастик с говорящим названием «Не бойся темноты» представляет собой ремейк одноименного телефильма, вышедшего в далеком 1973 году. В новой версии рассказывается о девочке Салли, которая поселяется в старинном отцовском особняке, где когда-то без вести пропал именитый художник. Исследуя окрестности, девочка сталкивается с крохотными существами, представляющими смертельную угрозу. Никтофобия обеспечена не только главной героине, но и зрителям!