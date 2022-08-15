Эмили Блант сыграет с Райаном Гослингом в фильме «Каскадер»

В актерском составе грядущего приключенческого боевика Дэвида Литча «Каскадер» (The Fall Guy), основанного на одноименном телесериале 1980-х, произошло второе ключевое пополнение. По данным портала Deadline, к утвержденному на главную роль Райану Гослингу накануне присоединилась Эмили Блант. Вместе с этим проект обрел и официальную дату релиза — студия Universal Pictures выпустит фильм в кинотеатры 1 марта 2024 года.

В оригинальном телешоу сорокалетней давности рассказывается об опытном голливудском каскадере, подрабатывающем в перерывах между съемкам в качестве детектива и охотника за головами. Центральный герой использует свой уникальный опыт и физические навыки для поимки беглых преступников. Сюжет киноверсии держится в секрете, но ведущего персонажа, как отмечено выше, воплотит Гослинг, а какая партия отведена звезде «Тихого места», пока умалчивается.

Ставший одним из главных экшен-постановщиков современности Литч хорошо знаком с изнанкой данной профессии — режиссер «Быстрее пули» и «Джона Уика» начинал свою кинематографическую деятельность именно в качестве каскадера. За сценарий отвечает Дрю Пирс, ранее работавший над сюжетами «Железного человека 3» и «Миссии невыполнима: Племя изгоев», а с Дэвидом его связывает спин-офф «Форсаж: Хоббс и Шоу».

Литч, Пирс, Гослинг и создатель оригинального сериала Глен А. Ларсон выступают в числе продюсеров. Съемки картины стартуют осенью этого года.