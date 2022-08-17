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Киноафиша Новости Новая семейка Аддамс: опубликованы свежие кадры из сериала «Уэнсдэй»

Новая семейка Аддамс: опубликованы свежие кадры из сериала «Уэнсдэй»

17 августа 2022 12:05
Новая семейка Аддамс: опубликованы свежие кадры из сериала «Уэнсдэй»

Мортиша, Гомес и их дети снова в сборе.

«Семейка Аддамс» на протяжении многих лет принимала разные формы: от телешоу 1960-х годов и высокобюджетных фильмов 1990-х до бродвейского мюзикла 2010 года и анимационных фильмов. В новом сериале «Уэнсдэй» от Netflix, посвященном зловещей дочери семейства, авторы стараются быть верными оригинальному дизайну карикатуриста Чарльза Аддамса.

Новая семейка Аддамс: опубликованы свежие кадры из сериала «Уэнсдэй»

На фото запечатлены Кэтрин Зета-Джонс в роли матери Мортиши, Луис Гусман в роли отца семейства Гомеса, Дженна Ортега в роли Уэнсдэй и Исаак Ордонез в роли ее незадачливого брата Пагсли. Тим Бертон является исполнительным продюсером и режиссером четырех из восьми эпизодов. Именно он определяет атмосферу и визуальную составляющую сериала. Кажется, что нет более подходящего кандидата на то, чтобы воплотить семью Аддамс в кино.

Новая семейка Аддамс: опубликованы свежие кадры из сериала «Уэнсдэй»
Новая семейка Аддамс: опубликованы свежие кадры из сериала «Уэнсдэй»

Бертону предлагали взяться «Семейку Аддамс» еще с 1991 года, но он всегда отказывался. В этот же раз он ответил согласием уже через три дня после того, как получил сценарий. Бертона привлек фокус на Уэнсдэй и многосерийный формат, позволяющий рассказать большую историю.

В сериале «Уэнсдэй» главной героине придется не только разбираться со своими школьными проблемами и учиться управлять своими сверхспособностями, но и раскрывать преступления, держащие их городок в ужасе. Дата премьеры пока не назначена.

Фото: Netflix
Юрий Липский
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