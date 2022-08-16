Приквел «Джона Уика» об отеле «Континенталь» выйдет в 2023 году

Телевизионный приквел «Джона Уика», получивший название «Континенталь», сменил смотровую площадку. Как передает Variety, вместо кабельного канала Starz многообещающий мини-сериал будет транслировать потоковый сервис Peacock. Наряду с этим стало известно, что премьера трехсерийного шоу состоится в 2023 году. Точная дата пока не установлена.

Действие криминальной экшен-драмы от создателей «Уэйна» Грега Кулиджа и Кирка Уорда развернется в 1975 году, а в центре истории окажется предприимчивый, но еще очень молодой Уинстон — будущий владелец знаменитого нью-йоркского отеля, обслуживающего наемных убийц. Зрителям приготовили историю о восхождении персонажа и его соратников к власти.

Молодые версии героев Иэна МакШейна и Лэнса Реддика сыграли Колин Вуделл и, соответственно, Айомиде Адегун. В остальной исполнительский ансамбль вошли Мэл Гибсон, Джереми Бобб, Питер Грин, Кэти МакГрат, Рэй Маккиннон, Адам Шапиро, Марк Мусаси, Марина Мазепа, Мишель Прада, Хьюберт Понт-Дю Жур, Джессика Эллэйн, Кейт Нюнг и Бен Робсон.

Постановкой эпизодов занимались Альберт Хьюз («Книга Илая») и Шарлотта Брандстром («Ведьмак»). Команду исполнительных продюсеров составили Киану Ривз, Чад Стахелски, Дэвид Литч, Дерек Колстад и Бэзил Иваник.