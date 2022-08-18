«Лена и справедливость»: о чем фильм, где проходили съемки и кто сыграл главные роли

Уже на следующей неделе состоится премьера отечественной комедии «Лена и справедливость», в которой расскажут историю обыкновенной русской женщины с обостренным чувством правды и пробивным духом.

О чем фильм?

Главная героиня — простая продавщица Елена. Она обладает сильным характером и буднично сражающется за свое счастье. Героиня втайне грезит о красивой свадьбе, однако ее проблемный избранник внезапно теряет документы, поэтому вместо ЗАГСа он с завидной периодичностью гостит в полицейском участке, а Лена, в свою очередь, постоянно вызволяет его. Как бы то ни было, за любовь и справедливость она готова сражаться хоть каждый день.

Где снимали проходили съемки?

Съемки картины проходили в прошлом году в Тверской области. Основной локацией стал город Кашин. Съемочный процесс проходил с 1 августа по сентябрь 2022 года.

Создатели

Фильм стал полнометражным режиссерским дебютом Екатерины Вещевой. Сценарий написала Елена Киселева («Дорогие товарищи!»). Центральную роль сыграла Анна Уколова, а в остальной актерский состав вошли Парвиз Пулоди, Юлия Бедарева, Александр Обласов, Николай Шрайбер, Алексей Шевченков, Сергей Неудачин, Виталий Кищенко, Сабина Ахмедова и Владимир Карпук.