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Киноафиша Новости Критики приятно удивлены: появились первые отзывы о сериале Marvel «Женщина-Халк»

Критики приятно удивлены: появились первые отзывы о сериале Marvel «Женщина-Халк»

17 августа 2022 09:46
Критики приятно удивлены: появились первые отзывы о сериале Marvel «Женщина-Халк»

Премьера состоится уже завтра.

На днях в Лос-Анджелесе прошла мировая премьера нового телекомикса Marvel Studios «Женщина-Халк: Адвокат», после чего в сети появились первые отзывы, имеющие в подавляющем большинстве исключительно восторженный характер. Прессе продемонстрировали первые четыре серии из девяти заявленных, поэтому на их основе критики и строили свои мнения.

Ниже приведены комментарии киножурналистов, не содержащие спойлеров:

Стивен Вайнтрауб, Collider:

«После просмотра первых четырех серий «Женщины-Халка: Адвокат» я могу утверждать, что Татьяна Маслани отлично справилась с ролью, но нужно также отдать должное Джессике Гао за ее великолепный сценарий. Честно говоря, не было полной уверенности, что сериал получится, но он превзошел мои ожидания. Теперь с нетерпением жду новых эпизодов».

Перри Немирофф, Collider:

«Женщина-Халк» приятно удивляет! Трейлеры, конечно, были неоднозначными, но в общем контексте сериал дает больше, чем можно предположить. Как и ожидалось, спецэффекты представляют собой пакет с мешаниной: в некоторых сценах они по-настоящему впечатляют, а в других — суперпроходные. Как бы то ни было, недостатки сглаживаются благодаря Маслани».

Арезу Диту, Collider:

«Мне довелось посмотреть первые четыре эпизода «Женщины-Халка» и они просто восхитительны. Отчасти это супергероический сериал, отчасти — комедийный процедурал. В отличие от прочих телекомиксов Marvel, этот действительно выглядит как настоящий сериал, а не как растянутый на восемь часов фильм. И да, тут замечательный темп».

Эрик Дэвис, Fandango:

«Женщина-Халк» от Marvel — забавный юридический сериал, где легкая подача сочетается со сложным разрушением четвертой стены. Вне всяких сомнений, это наиболее самореферентный продукт киновселенной из когда-либо сделанных. Камео и отсылки в изобилии, еще приплюсуем к этому яркую игру Татьяны Маслани. Ах да, Тим Рот рулит!»

Майкл Ли, Geeks of Doom:

«В «Женщине-Халке» неровное начало, но все быстро выправляется. Новое шоу в рамках MCU представляет собой нечто большее, нежели просто юридический сериал, сделанный через призму Marvel — это самая натуральная метокомедия с еженедельными стычками супергероев и злодеев».

Брюс Бэннер и его зеленая кузина Дженнифер Уолтерс пожалуют на Disney+ уже завтра.

Фото: Disney+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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