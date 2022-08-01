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Киноафиша Новости Южнокорейский «Форсаж»: вышел трейлер боевика «Сеульская операция»

Южнокорейский «Форсаж»: вышел трейлер боевика «Сеульская операция»

1 августа 2022 14:05
Южнокорейский «Форсаж»: вышел трейлер боевика «Сеульская операция»

Netflix продолжает тесно сотрудничать с кинематографистами из Южной Кореи.

Стрим-сервис Netflix выпустил дебютный трейлер криминального боевика «Сеульская операция», премьера которого состоится 26 августа. Действие этой картины развернется в 1980-х годах. Зрителей ждут захватывающие дух погони на классических автомобилях, красочная картинка и драйвовый саундтрек. Режиссером фильма выступает Мун Хён-сон.

«Сеульская операция» будет представлять собой стилизованный экшен-фильм об ограблении. В центре сюжета – несколько автомобильных энтузиастов, которые образовывают команду с целью раскрыть деятельность местного преступного сообщества. События будут иметь место в Сеуле незадолго до Олимпийских игр 1988 года, которые прошли в столице Южной Кореи.

В преддверии старта Олимпиады группа водителей и механиков узнает о противозаконном бизнесе, в который вовлечен крупный фонд для подкупа влиятельных лиц. Команда главных героев состоит из искусного гонщика (Ю А-ин), ди-джея, навигатора, талантливого мотоциклиста и механика. Вместе они намерены разоблачить масштабную махинацию по отмыванию денег.

Примечательно, что незадолго до релиза «Сеульской операции» на Netflix выйдет другой южнокорейский фильм на схожую тематику – речь об остросюжетном боевике «Картер». Эта картина появится на стриминге 5 августа.

Фото: Netflix
Елена Королева
Елена Королева
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