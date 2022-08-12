Дуэйн Джонсон и все-все-все: доступны новые кадры из «Черного Адама»

Маркетинговый отдел Warner Bros. продолжает подогревать интерес к осенней премьере «Черного Адама». На этот раз издание Vanity Fair поделилось порцией обесцвеченных эксклюзивных изображений с центральными действующими лицами супергеройского блокбастера DC. Помимо главного героя в исполнении Дуэйна Джонсона, на кадрах запечатлены члены Общества справедливости Америки: Доктор Фейт (Пирс Броснан), Человек-ястреб (Элдис Ходж), Циклон (Куинтесса Суинделл) и Атомный крушитель (Ной Сентинео).

В беседе с изданием Джонсон в очередной раз подчеркнул отличие Черного Адама от Супермена. Несмотря на то, что их силы соразмерны, искаженные моральные ориентиры антигероя из Кандака заметно отличается от взглядов примерного криптонца:

«Супермен никого не убивает. У него есть кодекс, по которому он живет и который он свято чтит. У Черного Адама тоже имеется свой уникальный этический кодекс, но он без колебаний разорвет врага пополам. В буквальном смысле — схватит за шею и за бедро, а затем порвет на части. Мне нравится слегка поразвлечься, когда я рассуждаю на эту тему».

Многообещающий кинокомикс стартует в зарубежных кинотеатрах 21 октября. Снял фильм режиссер Жауме Кольет-Серра («Круиз по джунглям»).