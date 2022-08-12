Вы удивитесь, сколько это стоит: 15 самых дорогих сериалов в истории

Сколько стоила аниматронная кукла «Маленького Йоды», почему «Друзья» стали самым дорогим ситкомом в мире и сколько Amazon вложил в новый «Властелин колец»?

Любимые сериалы переносят нас в особую реальность, наполненную приключениями, придворными интригами и драконами… и эта реальность выглядит тем достовернее, чем выше заявлен бюджет проекта. Порой зрители даже не представляют, насколько сложная, кропотливая и, главное, высокооплачиваемая работа скрывается за каждой минутой экранного времени. Киноафиша собрала список самых высокобюджетных сериалов мира.

9 миллионов долларов за эпизод

Канал HBO взялся за эпичный исторический сериал со всей серьезностью. Продюсеры решили показать Римскую империю времен Юлия Цезаря во всем ее великолепии – с детально продуманными многометровыми декорациями и аутентичными костюмами. Для съемок в Италии возвели целые «древние» кварталы. В итоге только первый сезон обошелся каналу в 100 миллионов на 12 эпизодов – огромные деньги, особенно для середины нулевых годов. Правда, во время съемок второго сезона часть этих прекрасных декораций сгорела. Вероятно, это стало основной причиной скорого закрытия сериала.

Рим

10 миллионов долларов за эпизод

Сложно поверить, но этот классический ситком также вошел в список самых дорогих сериалов на все времена. Конечно, в его качестве и культурной ценности сомневаться не приходится, но все же в этой комедии нет ни масштабных декораций, ни шокирующих спецэффектов. Оказывается, такой огромный бюджет пошел на гонорары главных героев. Несмотря на то что шестерка актеров обрела мировую популярность именно благодаря «Друзьям», к последним сезонам они начали требовать такую «зарплату», что двадцатиминутный эпизод обходился в 10 миллионов.

Друзья

От 10 миллионов долларов за эпизод

Этот пункт списка удивляет куда меньше. Все же это второй после «Игры престолов» по масштабу и популярности проект HBO. Здесь основные статьи трат – правдоподобные декорации и чрезвычайно большой состав актеров. Да и хронометраж у эпизодов немаленький.

Мир Дикого Запада

От 10 миллионов долларов за эпизод

Это не просто сериал, а настоящая визитка Netflix для мировой аудитории. Именно с выходом «Очень странных дел» показатели стриминга взлетели до небес. Неудивительно, что компания старается инвестировать по максимуму в свой самый прибыльный проект. В первом сезоне каждый эпизод обходился в 6 миллионов, но постепенно эта цифра увеличилась до 10 и даже более. Здесь средства уходят не только на шикарные визуальные эффекты и прорисовку Демогоргонов, но и на работу стилистов. Как-никак, сериал идеально передает атмосферу 80-х годов.

Очень странные дела

13 миллионов долларов за эпизод

В 90-е эта переживательная медицинская драма несколько лет подряд держала статус самого рейтингового сериала Америки. Проект Майкла Крайтона, которому помогал сам Стивен Спилберг, изначально был весьма амбициозной идеей. Но траты на него росли пропорционально славе Джорджа Клуни. Из никому не известного паренька в первом сезоне он превратился в самого завидного холостяка Голливуда к четвертому. Правда, такая щедрость создателей привела к быстрому закрытию сериала, но те эпизоды, которые были отсняты, навсегда вошли в историю.

Скорая помощь

15 миллионов долларов за эпизод

Долгие годы всем казалось, что снять полноценный и при этом не анимационный сериал по вселенной «#Звездных войн» практически невозможно. Но молодой стриминг Disney+ опроверг это убеждение… ценой огромного бюджета. Ходят слухи, что только на создание «Малыша Йоды» у студии ушло 2 миллиона долларов, что уж говорить об остальных реалистичных элементах и жителях Далекой Галактики. Зато сериал не повторил судьбу «Стар Трека» и получил прекрасные отзывы критиков и зрителей.

Мандалорец

15 миллионов долларов за эпизод

В общей сложности на сериал о жизни британской монархии у Netflix ушло 156 миллионов. К слову, драма «Король говорит!», принесшая своим создателям «Оскар», стоила в десять раз меньше. Но к этим тратам, в отличие от некоторых других многосерийных проектов, вопросов не возникает. Идеально подобранные костюмы и прически, поставленная профессиональными лингвистами речь актеров, шикарные интерьеры. У зрителя появляется ощущение полного погружения в быт Букингемского дворца.

Корона

15 миллионов долларов за эпизод

Именно это название в первую очередь всплывает в памяти зрителей, когда речь идет о самых дорогих сериалах. И все же «Игра престолов» не вошла даже в тройку лидеров списка. Более того, первый сезон сериала стоил создателям не больше вышеупомянутого «Рима». Но завершающая часть саги, наполненная драконами, белыми ходоками, рушащимися замками и актерами первой величины (многие из которых стали таковыми именно в процессе съемок сериала), обошлась в 15 миллионов за эпизод. Думаем, в подробной расшифровке этой суммы необходимости нет.

Игра престолов

«Отжиг»

До 16 миллионов долларов за эпизод

К сожалению, не все высокобюджетные проекты в итоге в полной мере окупаются. Сериал «Отжиг» стал для Netflix огромным разочарованием, закрывшись из-за низких рейтингов после первого же сезона. Казалось бы, в него было вложено все необходимое: режиссер «Великий Гэтсби», диско-саундтрек, атмосфера заводных 70-х и, конечно, немыслимо огромные деньги. Но что-то пошло не так, и проект не взлетел. Кстати, большая часть средств ушла на роялти авторам использованных в эпизодах музыкальных хитов.

Отжиг

«Тихий океан»

20 миллионов долларов за эпизод

Абсолютный исторический максимум для формата мини-сериала – 200 миллионов долларов за 10 эпизодов. И чему тут удивляться, если в игре сам Стивен Спилберг и сам Том Хэнкс? В кадре появляются абсолютно точные копии военной техники, боеприпасов, оружия и солдатской формы. А сложнейшие визуальные эффекты вроде разрывающихся мин выполнены с минимумом графики, вживую.

Тихий океан

20 миллионов долларов за эпизод

Совсем недавно HBO огласила бюджет своего самого ожидаемого нового проекта – приквела «Игры престолов». Похоже, что он умудрился значительно обскакать оригинальный сериал. Общие расходы на съемки составили 200 миллионов, то есть по 20 на каждый из 10 эпизодов. Оценить результаты в полной мере публика сможет не раньше 21 августа, но обнародованные трейлеры буквально заставляют фанатов трястись от нетерпения.

Дом дракона

До 25 миллионов долларов за эпизод

Почетную вторую позицию рейтинга занимают сразу три проекта. И все они, что характерно, принадлежат компании Disney и киновселенной Marvel. Совсем недавно считалось, что никто не сможет побить этот рекорд в ближайшие годы (правда, Amazon вскоре доказал обратное). Самое интересное, что конкретных пунктов распределения бюджета студия не оглашает, остается лишь догадываться, на что могут пойти такие деньжищи. Вероятно, Том Хиддлстон и Элизабет Олсен требуют за свою славу повышенных гонораров или спецэффекты Industrial Light & Magic обходятся создателям в кругленькую сумму. Кроме того, сериалы снимаются сразу во многих живописных локациях по всему свету, на что тоже уходят немалые деньги.

Ванда/Вижн

60 миллионов долларов за эпизод

И наконец, безоговорочный лидер подборки. Один только первый сезон из восьми серий обошелся компании Amazon… в 465 миллионов долларов! Повторим еще раз: 60 миллионов за один эпизод! Правда, создатели уточняют, что в будущем бюджет может сократиться, ведь к следующим сезонам большинство декораций и костюмов будет уже готово. Разумеется, такие цифры создают заведомо огромные ожидания аудитории. Будем надеяться, что премьера, ожидаемая 2 сентября 2022 года, нас не разочарует.