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Виктор Цой в кино: актерские работы и воплощения в фильмах

17 августа 2022 13:06
Виктор Цой в кино: актерские работы и воплощения в фильмах

Рок-певец погиб 32 года назад.

15 августа состоялась тридцать вторая годовщина со смерти Виктора Цоя. Погибший в самом расцвете сил легендарный советский музыкант запомнился не только как голос целого поколения, но и как актер. В этой связи вспоминаем его киноработы, которых всего две.

«Асса» (1987)

Дебютной лентой покойной звезды стала криминальная драма Сергея Соловьева «Асса», речь в которой идет о девушке, связавшей свою судьбу с бандитом, и ее параллельных отношениях с молодым странным парнем. В фильме много скрытых смыслов, но именно участие Цоя придало ему статус манифеста. Знаменитый музыкант появляется в самом конце «Ассы», но важность этого камео трудно переоценить.

«Игла» (1988)

Вторым и полноценным кинопроектом для Цоя стал культовый драматический триллер «Игла». Именно в ленте Рашида Нугманова рок-певец исполнил свою единственную главную роль. Благодаря его участию картина получила такой крупный общественный резонанс, что ее включили в программы различных международных кинофестивалей, включая «Сандэнс». Фильм повествует о благородном парне Моро, решившем ради своей девушки-наркоманки расправиться с ее поставщиками, чтобы она смогла завязать.

Цой в биографических фильмах

Четыре года назад песни Цоя заиграли с новой силой, когда на экраны вышла биографическая драма Кирилла Серебренникова «Лето», освещающая начало творческого пути музыканта и его группы «Кино». Кинопроект был во всех отношениях успешен и его даже удостоили награды Каннского кинофестиваля за саундтрек. Образ Виктора воплотил Тео Ю.

Осенью позапрошлого года Алексей Учитель выпустил драму «Цой», где история подана с еще не показанной точки зрения — режиссер исследовал инцидент гибели кумира. В картине рассказывается о водителе автобуса в исполнении Евгения Цыганова, столкнувшемся на трассе с машиной Цоя.

Среди многочисленных пародий на вокалиста наиболее примечательно его эрзац-воплощение в музыкальной дилогии «Шапито-шоу», где роль «преемника» Цоя исполнил Сергей Кузьменко.

Фото: Экспресс газета
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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