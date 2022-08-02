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Киноафиша Новости Колин Фаррелл надеется, что съемки спин-оффа «Бэтмена» о Пингвине начнутся в 2023 году

Колин Фаррелл надеется, что съемки спин-оффа «Бэтмена» о Пингвине начнутся в 2023 году

2 августа 2022 12:39
Колин Фаррелл надеется, что съемки спин-оффа «Бэтмена» о Пингвине начнутся в 2023 году

Также актер рассчитывает сняться в «Бэтмене 2».

В марте стало известно, что стрим-сервис HBO Max заказал производство многосерийного спин-оффа нового «Бэтмена» о злодее Пингвине в исполнении Колина Фаррелла. В свежем интервью Entertainment Tonight актер рассказал, что он надеется приступить к съемкам в этом шоу в следующем году. Когда у Фаррелла спросили, готов ли он вновь сыграть Освальда Кобблпота/Пингвина в сиквеле «Бэтмена», он риторически сказал:

«О мой бог, вы что, шутите?! Это так весело, неужели вы это всерьез? Мэтт [Ривз, режиссер и сценарист «Бэтмена»] полон энтузиазма, он парит над клавиатурой, разрабатывая продолжение истории, ведь он очень дотошный. Он одержим тем, что делает, но он также занимается сериалом о Пингвине. То есть он не будет режиссером этого шоу, но именно он структурирует сценарии и выберет того, кто будет постановщиком. Это очень захватывающе».

Выйдя в прокат в марте, «Бэтмен» снискал признание со стороны критиков, а также добился коммерческого успеха. Бокс-офис фильма составил $770 млн. В апреле студия Warner Bros. подтвердила, что в разработку запущен сиквел, в котором Роберт Паттинсон вернется к роли Брюса Уэйна/Бэтмена.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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