Неприятности в раю: 6 трудностей, с которыми пришлось столкнуться актерам Marvel

Быть частью MCU – это не только получать космические гонорары и мегаизвестность, но и добровольно отдавать свою свободу и бороться с менеджментом.

Чедвик Боузман и акцент Т’Чаллы

«Черную пантеру» по сей день можно смело называть одним из самых аутентичных фильмов в MCU. Например, перед началом работы над саундтреком композитор Людвиг Йоранссон несколько месяцев путешествовал по континенту – от Сенегала до ЮАР, – изучая музыку африканских стран. А продакшен-дизайнер Ханна Бичлер создала для съемочной команды 500-страничную «библию Ваканды», в которой описывалась история государства.

Своей колоритностью «Черная пантера» обязана и исполнителю главной роли Чедвику Боузману – правда, актер едва не отказался от участия в проекте, когда Marvel Studios усомнилась в целесообразности его предложения. Никто не сомневался в необходимости наделить народ Ваканды своим языком, а вот в акценте Т’Чалле и некоторым другим героям студия хотела отказать, опасаясь трудностей в восприятии у аудитории. У нее даже был вариант (пусть и сомнительный) для объяснения их безупречного английского: мол, они много времени провели в США. Но Боузман счел это недопустимым:

«‎Для меня это стало бы поводом покинуть проект». Я говорил себе: «‎Нет, это слишком важный фактор, и если мы откажемся от этого сейчас, кто знает, что еще мы выкинем ради удобства аудитории?»

В итоге студия пошла актеру навстречу, и подкованные в английском вакандцы заговорили с акцентом носителей языка коса. Увы, в русском дубляже никто не стал с этим морочиться, и оценить старания актера смогла только англоговорящая аудитория.

Чедвик Боузман в фильме «Черная пантера»

Идрис Эльба и дополнительные съемки

Дополнительные съемки – это не редкость для киноиндустрии, но Marvel Studios относится к ним серьезно. Настолько, что в контрактах с актерами есть пункт, согласно которому они обязаны возвращаться на площадку по первому зову студии, и никого в сущности не волнует, находится ли актер на другом конце света или занят ли он другим проектом. Будь то полноценная сцена или пятисекундное камео – контракт есть контракт. С одной стороны, для MCU, в которой сюжетные арки всех фильмов сплетаются в один гигантский клубок, такое требование кажется вполне резонным. А вот этическая сторона вопроса боссов студии обошла стороной.

Больше остальных из-за этого правила пострадал, кажется, Идрис Эльба. Актера как минимум дважды выдергивали на дополнительные съемки, и оба раза это происходило в крайне неудачное для него время. Присутствие Эльбы потребовалось на площадке фильма «Тор 2: Царство тьмы». Первый раз он был вынужден остановить работу над «Долгой дорогой к свободе», где Эльба играл Нельсона Манделу – к этой роли актер долго и очень серьезно готовился. Второй раз это случилось, когда он решил сосредоточиться на своей музыкальной карьере диджея – в тот момент он работал на Ибице. Актера это настолько вымотало, что он просил своего агента договориться со студией об отмене дополнительных съемок с его участием:

«Это мука, я не хочу этого делать», – говорил Эльба своему агенту, но в ответ получил лишь: «Ты должен – это часть договора».

В общем-то, актера можно понять, особенно учитывая, как безалаберно обошлись с Хеймдаллом в киновселенной. Интересно, как Эльба отреагировал на необходимость сняться в крошечной сцене после титров в «Тор: Любовь и гром»?

Идрис Эльба в фильме «Тор 2: Царство тьмы»

Крис Хемсворт, Крис Эванс и бесчеловечный режим тренировок и питания

Подписывая контракт с Marvel Studios, актеры первых ролей также должны быть готовы к тому, что им придется жить в спортзале и сидеть на крайне строгой диете. Их обязывают тренироваться каждый день не менее двух часов, а в случае прогулов им делают предупреждение. Два главных качка оригинальной шестерки Мстителей – дуэт Крисов, – как никто другой, познали тяготы жестких диет и планов тренировок.

Например, Хемсворта так измотала подготовка к «Тору», что перед началом работы над сиквелом он отказывался повторно проходить через все то же самое и договаривался со студией об альтернативах. Эванс и вовсе пытался прогуливать тренировки в надежде на передышку:

«Я всегда любил ходить в спортзал, но это были не обычные тренировки. Меня тошнило прямо в спортзале. Это было зверство».

Со временем обоим удалось согласовать с Marvel Studios несколько измененные планы физической подготовки к своим ролям: Крису Эвансу, например, удалось уболтать студию позволить ему разбавить силовые тренировки плиометрикой и гимнастикой. Но для особо интересующихся актер неоднократно и очень подробно описывал выполняемые им упражнения, так что особо самоуверенные могут почувствовать себя немножко кэпом.

Крис Эванс и Крис Хемсворт в фильме «Мстители: Эра Альтрона»

Джефф Бриджес и переписанный сценарий

Сегодня сценарий очередного фильма MCU – это Святой Грааль для студии, который надо охранять всеми возможными способами, особенно когда на тебя работает такой человек, как Том Холланд или Марк Руффало. За годы работы Marvel Studios выработала крайне строгую систему, согласно которой далеко не все имеют право ознакомиться с ним полностью: актеры, которые только рассматриваются на новые роли, могут прочитать его только один раз и только в специально отведенной для этого комнате, а всю технику они, разумеется, должны сдать перед входом туда. Вносить изменения в него может очень небольшое количество людей (15 лет назад Эдвард Нортон уже наглядно продемонстрировал, что бывает при посягательствах на него), а единственная творческая свобода, остающаяся актерам, – это скромные импровизации во время съемочного процесса.

Но так было не всегда. Все те же 15 лет назад за несколько недель до начала съемок «Железного человека» режиссер Джон Фавро, Роберт Дауни-младший и Джефф Бриджес занимались тем, что совместными усилиями переделывали существующий сценарий и даже репетировали его. Однако вместе с первым днем на площадке пришли и боссы студии, которые фактически выбросили подготовленный этим трио сценарий и заменили его, что вызвало у Бриджеса не столько злость, сколько недоумение – большую часть времени он не совсем понимал, что именно они в итоге снимают. Актер вспоминал, что в первый день всей съемочной группе пришлось ждать, пока эти трое, заперевшись в трейлере, пытались хоть немного разобраться с очередной версией сценария. Правда, позже Бриджес вспомнил, что он работает с «двумя удивительными художниками», расслабился и от души повеселился.

Джефф Бриджес в фильме «Железный человек»

Элизабет Олсен и упущенные роли

В некотором смысле контракт с Marvel Studios дает актерам ощущение стабильности: так как он почти всегда заключается на годы вперед, они всегда знают, что место в нескольких проектах, а значит, и значительный гонорар ждут их в ближайшем будущем. В то же время эта бумажка практически лишает их свободы выбора – податься в фильм за пределами MCU они, конечно, могут, но нет гарантий, что обязательства по контракту не настигнут их в самый неподходящий момент.

Об обратной стороне этой, казалось бы, заманчивой уверенности в завтрашнем дне несколько раз говорила Элизабет Олсен. Да, сейчас она – один из столпов, на которых держится киновселенная, но в 2014 году, когда Олсен впервые засветилась в MCU в сцене после титров в фильме «Первый мститель: Другая война», все обстояло чуть иначе. Ее Ванда была скорее на вторых ролях, а «Ванда/Вижна» и номинации сериала на «Эмми» еще не было и в помине. Тогда Олсен начала сомневаться в правильности своего решения присоединиться к MCU, так как из-за контракта она была вынуждена отказаться от нескольких ролей в фильмах, в которых, по ее признанию, она бы появилась с большим удовольствием. В интервью актриса делилась:

«Это стало меня раздражать. У меня была эта безопасность в смысле работы, но я стала терять те кусочки, которые были частью меня. И чем дальше я уходила от фильмов, в которых сама хотела сниматься, тем реже меня рассматривали на роли в них».

Одной из таких картин оказался «Лобстер» Йоргоса Лантимоса, от участия в котором Олсен была вынуждена отказаться и который в свое время заставил ее задуматься о том, какой была бы ее карьера, выберись она тогда из пут своего контракта.

Элизабет Олсен в фильме «Мстители: Эра Альтрона»

Том Холланд и спасение Человека-паука

Том Холланд, конечно, спойлерит напропалую, но, кажется, никто из актеров MCU не отстаивал так отчаянно своих персонажей, как он. Прошло почти три года с тех пор, как между Marvel Studios и Sony разгорелся конфликт: правами на Паучка обладает вторая студия, но первой он очень нужен в MCU. И вот, когда переговоры ни к чему не привели, а фанаты потеряли всякую надежду снова увидеть Паука в киновселенной, на помощь пришел Том Холланд, который так излил по телефону душу теперь уже бывшему главе The Walt Disney Company (которой Marvel Studios приходится дочкой) Роберту Айгеру, что тот твердо решил все-таки утрясти вопрос с Sony. На шоу Джимми Киммела Айгер рассказал:

«Было ясно, что ему это небезразлично, а он небезразличен нам. Он отличный Человек-паук»,– я решил позвонить главе Sony и сказал: «Мы должны придумать, как это сделать. Для Тома и для фанатов. И мы сделали».

Так Холланду удалось не только разрулить конфликт двух гигантов, но и обеспечить зрителям кроссовер тысячелетия и грандиозный момент в поп-культуре – трех Пауков в «Человек-паук: Нет пути домой», да еще и воспроизведенный им, Тоби Магуайром и Эндрю Гарфилдом супермем, за что мы ему будем вечно благодарны.