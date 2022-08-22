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Киноафиша Новости Сценарий «Сокровища нации 3» готов, создатели ждут возвращения Николаса Кейджа

Сценарий «Сокровища нации 3» готов, создатели ждут возвращения Николаса Кейджа

22 августа 2022 11:50
Сценарий «Сокровища нации 3» готов, создатели ждут возвращения Николаса Кейджа

Актер скоро получит текст для ознакомления.

Давно обещанный, но все еще нереализованный триквел «Сокровища нации» поступательно становится на производственные рельсы. В недавнем разговоре с изданием ComicBook продюсер приключенческой франшизы Джерри Брукхаймер поделился важной новостью — сценарий следующего фильм уже почти готов и очень скоро будет отправлен для ознакомления Николасу Кейджу:

«Надеюсь, Нику понравится материал, потому что она действительно отличный. Думаю, мы скоро передадим ему текст».

Во время весеннего общения с прессой Кейдж огорчил поклонников, заявив, что в приоритете у создателей франшизы сейчас находился не третий фильме о Бене Гейтсе, а многосерийный спин-офф для сервиса Disney+, но похоже, что ситуация изменилась. В отличие от своих коллег по киносерии в лице Джастина Барты и Харви Кейтеля, актер отказался от камео в шоу, однако творческая команда все равно продолжает надеяться, что он передумает. Производство сериала стартовало в начале этого года, но дату премьеры пока не объявили.

После успеха «Плохих парней навсегда» и авиационного эпика «Топ Ган: Мэверик» Брукхаймер сосредоточился на сиквелах своих прошлых хитов — очень скоро начнутся съемки «Полицейского из Беверли-Хиллз 4» с Эдди Мерфи и продолжается работа над сценарием новых «Пиратов Карибского моря».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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