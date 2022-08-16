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Андрей Кончаловский: лучшие фильмы выдающегося русского режиссера

16 августа 2022 15:56
Андрей Кончаловский: лучшие фильмы выдающегося русского режиссера

Вспоминаем карьеру любящего обычных людей автора, который покорил США и Европу.

На этой неделе Андрею Кончаловскому исполняется 85 лет. В преддверии юбилея одного из главных отечественных режиссеров вспоминаем его главные фильмы.

«Сибириада» (1978)

Картина повествует о нескольких поколениях двух враждующих семей. В «Сибириаде» показана жизнь отдаленной сибирской глубинки, в которой, кажется, доминирует застой, все медленно разлагается и умирает. Фильм отличается рефлексией на тему изменений, произошедших в России с начала ХХ века.

«Дом дураков» (2002)

Действие развивается в психиатрической больнице в Чечне на фоне войны. В один день персонал пропадает, и больные оказываются предоставлены сами себе. Правда, свобода героев быстро заканчивается, когда война добирается и до них. Больным предстоит выжить в условиях противостояния чеченских и русских войск.

«Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» (2014)

После неудач с фильмами «Глянец» и особенно «Щелкунчик и Крысиный король» казалось, что успешная карьера режиссера с приходом нового века закончилась. Тем не менее Кончаловскому удалось найти новое дыхание в следующем десятилетии. Начался новый виток его творчества в 2014 году с выходом «Белых ночей почтальона Алексея Тряпицына». Кончаловский вернулся к теме российской глубинки. В его фильме жители села предоставлены сами себе, пребывая в полном отрыве от государства, будто в дикой природе. Единственная их связь с цивилизацией — почта. Алексей Тряпицын, таким образом, выступает проводником между двумя этими мирами.

«Рай» (2016)

Вернувшись в борьбу за кинонаграды, Кончаловский после «Белых ночей почтальона Алексея Тряпицына» закрепил свой успех выдающимся фильмом «Рай». Черно-белый фильм снят в духе документальных телевизионных съемок со вставками-реконструкциями. «Рай» посвящен ужасам Холокоста, показанным с точки зрения трех людей по разные стороны баррикад, связанных узами болезненных отношений.

«Грех» (2019)

После «Рая» Кончаловский снял свой, пожалуй, самый амбициозный фильм — биографическую драму о жизни великого Микеланджело. Фильм был снят в Италии с местными актерами. Роль легендарного скульптора эпохи Возрождения исполнил Альберто Тестоне. Европейские фестивали, правда, в этот раз работу режиссера не оценили.

В данный момент Кончаловский сфокусировался на работе в России. Зная карьеру режиссера, мы не удивимся, если после затишья он снова сможет привлечь к своему творчеству зрителей со всего мира.

Фото: Legion-Media
Юрий Липский
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