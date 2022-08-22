Создатели «Кобры Кай» работают над спин-оффом «Выходного дня Ферриса Бьюллера»

Paramount Pictures готовится вернуться к «Выходному дню Ферриса Бьюллера». Студия работает над спин-офф знаменитой подростковой комедии Джона Хьюза («Девушка в розовом», «Клуб «Завтрак»), которую продюсируют создатели «Кобры Кай».

Фильм под названием «Выходной день Сэма и Виктора» будет посвящен героям, которые отправились в путешествие в тот же день, когда Феррис, Кэмерон и Слоан пропустили школу в ленте 1986 года. В оригинальном фильме Сэм и Виктор были камердинерами, которые взяли красную Ferrari отца Кэмерона и отправились кататься по городу. Персонажи остались безымянными в оригинальном фильме. Их сыграли Ричард Эдсон и покойный Ларри Дженкинс.

Продюсерами предстоящего фильма выступают Джон Хурвитз, Хейден Шлоссберг и Джош Хилд, которые работают над сериалом «Кобра Кай» — это спин-офф «Парня-каратиста», другого подросткового фильма 80-х годов. Сценарий «Выходного дня Сэма и Виктора» напишет автор «Кобры Кай» Билл Посли. Режиссер фильма пока не объявлен.

«Выходной день Ферриса Бьюллера» — один из самых успешных проектов Хьюза, собравший в прокате $70 млн. Фильм также дал сильный толчок карьерам таких молодых актеров, как Мэттью Бродерик, Алан Рак и Дженнифер Грей.