Новый босс Warner Bros прокомментировал будущее фильмов DC

В процессе недавнего отчета перед инвесторами ответственный за отмену релиза «Бэтгёрл» глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав прокомментировал будущее расширенной вселенной DC. Идея нового босса заключается в том, чтобы создать модель, похожую на MCU, поэтому у Warner вскоре будет свой десятилетний план по развитию супергеройской франшизы. Ниже его цитата:

«Мы сделали рестарт и сейчас структурируем бизнес. У нас будет команда с десятилетним планом, сосредоточенная исключительно на DC. Это очень напоминает эффективную модель, которую Алан Хорн и Боб Айгер составили в Disney вместе с Кевином Файги. Мы убеждены, что у нас получится построить долгосрочный и гораздо более успешно растущий бизнес в DC, поэтому мы будем делать акцент на качестве. Мы не станем выпускать какой-либо фильм, пока наверняка не удостоверимся, что он полностью готов и соответствует установленной планке. Все внимание будет брошено на то, как сделать каждую из предстоящих картин максимально хорошей. Вселенная DC — это именно то, что мы можем улучшить, и сейчас мы сосредоточимся на этом».

Вместе с тем Заслав отметил:

«У нас уже есть ряд отличных фильмов DC — «Черный Адам», «Шазам! Ярость богов» и «Флэш». Сейчас они активно готовятся к выходу. Мы уже видели их и считаем, что они потрясающие, но мы в силах их улучшить».

Что подразумевалось под выражением «улучшить», пока не совсем понятно, но, скорее всего, Заслав имел виду доведение до надлежащего уровня качества, потому что постпродакшн блокбастеров еще не завершен. Отчасти именно это и стало причиной отмены $90-миллионной ленты с Лесли Грейс.

По мнению нового руководства Warner, как проект «Бэтгёрл» была слишком мелкой для премьеры в кинотеатрах, но чересчур крупной для выхода на сервисе HBO Max. Инвестировать же дополнительные средства в фильм, в который мало кто верил, руководство студии посчитало нецелесообразным. По сведениям инсайдеров, по результатам тестовых показов кинокомикс получил довольно средние оценки, но Заслав заверил, что качество в данном случае не имело определяющего значения — как и говорилось ранее в прессе, отменив «Бэтгёрл», Warner добилась списания налогов. Кроме того, эта картина больше не вписывается в действующий план по развитию вселенной DC.