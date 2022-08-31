Чем заканчивается 13-й сезон «Реальных пацанов»?

В прошлый раз главный герой оказался в крайне незавидном положении — напоминаем, что произошло.

Новый сезон «Реальных пацанов» стартовал на телеканале ТНТ в этот понедельник. В этой связи вспоминаем, чем завершился предыдущий сезон эпической народной саги.

Концовка тринадцатого сезона поставила как зрителей, так и центральных персонажей в тупик. В попытке скрыться за границу познавший недолговременный успех Колян (Николай Наумов) в полной мере ощущает на себе и боль от обмана близких — его придает любимая жена Лера (Зоя Бербер), после чего персонаж попадет в тюрьму. В концовке отец супруги Коляна (Сергей Ершов) приходит навестить главного героя, но очень быстро становится ясно, что обиженному Коляну теперь никого не хочется видеть, он уходит в себя.

Именно это и становится отправной точкой для сюжета четырнадцатого сезона, когда вышедший из мест не столь отдаленных и преисполнившийся мудростью Колян решает написать автобиографию под говорящим названием «Последний реальный пацан». Параллельно переосмыслившему все Наумову предстоит наладить отношения со своим окружением.

Премьера четвертой серии состоится уже сегодня вечером, а пятую выпустят в эфир завтра, после чего будет перерыв до 5 сентября.