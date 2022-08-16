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В онлайн-кинотеатре KION выйдет «Дикая роза» и другие знаменитые испаноязычные сериалы

16 августа 2022 13:37
В онлайн-кинотеатре KION выйдет «Дикая роза» и другие знаменитые испаноязычные сериалы

На стриминге станут доступны 22 телепроекта.

Отечественный онлайн-кинотеатр KION приготовил очередной сюрприз для российских любителей кино. До конца этого месяца на цифровой платформе выпустят ряд культовых испанских и мексиканских сериалов, в числе которых и обожаемая миллионами «Дикая роза» (1987-1988).

«Дикая роза» — известная многосерийная мелодрама, которая стала одним из первых иностранных шоу, транслируемых на постсоветском пространстве. В ней рассказывается о приключениях девушки с непростой судьбой Розы Гарсии (Вероника Кастро) и богатого наследника Рикардо Линареса (Гильермо Капетильо). Пойдя на неравный брак с Розой, Рикардо стремится позлить свою родню, но в результате бесповоротно влюбляется в супругу.

В целом же каталог KION пополнится сразу 22 испаноязычными сериалами с запутанными и интригующими сюжетами. В список вошли многосерийная детективная сага «Мачеха», мексиканская мелодрама 1998 года «Узурпаторша», а также «Дедушка и я», «Континенталь», «Соната тишины», «Император Карлос», «Медики, линия жизни», «Моя вторая мама», «Два лица страсти», «Марисоль», «Любовь вне закона», «Госпиталь Валле Норте», «Бока Норте», «Поддаться искушению», «Любить до смерти», «Королева — это я», «Хозяйка», «Узы любви», «В плену страсти», «Наперекор судьбе» и «Регентша. Жена правителя».

Фото: KION
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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