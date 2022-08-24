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Киноафиша Новости Бывшие звезды ситкомов получают второй шанс в трейлере сериала «Перезапуск»

Бывшие звезды ситкомов получают второй шанс в трейлере сериала «Перезапуск»

24 августа 2022 14:18
Бывшие звезды ситкомов получают второй шанс в трейлере сериала «Перезапуск»

Главные роли сыграли Кигэн-Майкл Ки, Джуди Грир и Джонни Ноксвил.

Стрим-сервис Hulu презентовал дебютный трейлер восьмисерийной сатирической комедии «Перезапуск» (Reboot), иронично исследующей изнанку киноиндустрии. Главные роли в шоу сыграли Кигэн-Майкл Ки («Шмигадун!»), Джуди Грир («Первая леди») и Джонни Ноксвил («Чудаки»). В представленном ролике также огласили и официальную дату премьеры — первые три эпизода выйдут уже 20 сентября, а заключительная серия появится 25 октября.

В центре сюжета окажется группа актеров из популярного в нулевых ситкома, который стриминг Hulu внезапно решает возродить, вернув на прежние места оригинальный каст. Проблема заключается в том, что исполнители никогда между собой особо не ладили и в целом являются довольно эксцентричными и неоднозначными личностями. Главные герои: Рид Стерлинг (Ки), убежденный в том, что съемки в сериале навсегда изменили зрительское восприятие о нем, мрачный комик Клэй Барбер (Ноксвил), чья карьера так и не продвинулось дальше телевизионной роли, а также стареющая королева красоты Бри Мари Ларсон (Грир), которая в дальнейшем уехала из страны и стала женой какого-то герцога.

В остальной ансамбль вошли Рэйчел Блум («Чокнутая бывшая»), Калум Уорти («Остин и Элли»), Криста Мари Ю («Доктор Кен»), Пол Райзер («Очень странные дела») и Изабелла Мико («Бортпроводница»). Шоураннером и исполнительным продюсером проекта выступает один из авторов «Американской семейки» Стив Левитан.

Фото: Hulu
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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