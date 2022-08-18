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Киноафиша Новости Автор «Мира Дикого Запада» рассказала, как ее восприятие человечества повлияло на четвертый сезон

Автор «Мира Дикого Запада» рассказала, как ее восприятие человечества повлияло на четвертый сезон

18 августа 2022 13:18
Автор «Мира Дикого Запада» рассказала, как ее восприятие человечества повлияло на четвертый сезон

Лиза Джой поделилась любопытным откровением.

Четвертый сезон «Мира Дикого Запада» уже подошел к концу. В финальной серии обновленная версия Долорес (Эван Рэйчел Вуд) создает переосмысленный вариант оригинального парка, надеясь дать людям еще один шанс. Такое завершение вполне могло бы стать и финальной точкой истории, но креативный куратор технотриллера Лиза Джой решила придерживаться изначального замысла, который она вместе с супругом Джонатаном Ноланом расписала еще очень давно.

Недавно Джой общалась с изданием The Hollywood Reporter, аллегорически пояснив, как ее личное восприятие мира повлияло на рассказанную историю:

«Думаю, из-за пандемии коронавируса я отвечу на этот вопрос более откровенно и лично чем, возможно, следовало бы. У меня всегда была в голове фантазия о людях, суть которой заключается в том, что не обязательно быть просто человеком — можно стать сферой света. Только задумайтесь, что бы было, если бы мы могли стать световыми шарами и сиять разными цветами, или, к примеру, звучать как красивые ноты… В шоу содержится много размышлений о наших физических формах, о весе общества и его разнообразных взглядах — мы унаследовали массу вещей от внешнего мира, от которых невозможно избавиться, что порой мешает… Я не утверждаю, что культурные, расовые и половые различия не влияют на нас, это некрасиво. Я к тому, что мы ведь все из одного пространства — одна человеческая раса. И мы вносим общий коллективный вклад, чтобы жить на Земле либо уничтожать себя».

Представители HBO пока не делали официальных комментариев по поводу будущего шоу, но предполагается, что телесеть одобрит производство пятого и заключительного сезона.

Фото: HBO
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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