Автор «Мира Дикого Запада» рассказала, как ее восприятие человечества повлияло на четвертый сезон

Четвертый сезон «Мира Дикого Запада» уже подошел к концу. В финальной серии обновленная версия Долорес (Эван Рэйчел Вуд) создает переосмысленный вариант оригинального парка, надеясь дать людям еще один шанс. Такое завершение вполне могло бы стать и финальной точкой истории, но креативный куратор технотриллера Лиза Джой решила придерживаться изначального замысла, который она вместе с супругом Джонатаном Ноланом расписала еще очень давно.

Недавно Джой общалась с изданием The Hollywood Reporter, аллегорически пояснив, как ее личное восприятие мира повлияло на рассказанную историю:

«Думаю, из-за пандемии коронавируса я отвечу на этот вопрос более откровенно и лично чем, возможно, следовало бы. У меня всегда была в голове фантазия о людях, суть которой заключается в том, что не обязательно быть просто человеком — можно стать сферой света. Только задумайтесь, что бы было, если бы мы могли стать световыми шарами и сиять разными цветами, или, к примеру, звучать как красивые ноты… В шоу содержится много размышлений о наших физических формах, о весе общества и его разнообразных взглядах — мы унаследовали массу вещей от внешнего мира, от которых невозможно избавиться, что порой мешает… Я не утверждаю, что культурные, расовые и половые различия не влияют на нас, это некрасиво. Я к тому, что мы ведь все из одного пространства — одна человеческая раса. И мы вносим общий коллективный вклад, чтобы жить на Земле либо уничтожать себя».

Представители HBO пока не делали официальных комментариев по поводу будущего шоу, но предполагается, что телесеть одобрит производство пятого и заключительного сезона.