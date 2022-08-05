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Киноафиша Новости Джеймс Франко сыграет Фиделя Кастро в инди-фильме «Алина кубинская»

Джеймс Франко сыграет Фиделя Кастро в инди-фильме «Алина кубинская»

5 августа 2022 11:50
Джеймс Франко сыграет Фиделя Кастро в инди-фильме «Алина кубинская»

Это уже третий новый проект актера.

Джеймс Франко, чья карьера последние несколько лет была в застое из-за череды скандальных историй, продолжает потихоньку возвращаться в большое кино. По сведениям издания Deadline, актер договорился о роли революционера Фиделя Кастро в независимой драме «Алина кубинская» (Alina of Cuba).

Ведущую партию в картине сыграет Ана Вийафанья («Новый Амстердам»). Фильм будет посвящен незаконнорожденной дочери Кастро по имени Алина Фернандес. Узнав имя своего отца еще в раннем детстве, молодая бунтарка не питала к нему особых симпатий и постоянно критиковала его политику на Кубе, за что Фернандес неоднократно арестовывали. Образ матери главной героини, кубинской светской львицы Алины Натальи Ревуэльты, воплотит Миа Маэстро («Майянцы»). Реальная Фернандес привлечена к проекту в качестве творческого консультанта. Она одобрила утверждение Франко на роль ее отца.

Постановкой картины займется Мигель Бардем («Карантинные истории»). Над сценарием работали номинант на премию «Оскар» Хосе Ривера («Че Гевара: Дневники мотоциклиста») и новичок Нило Круз. В остальной каст вошли Мария Сесилия Ботеро, Аланна де ла Роса, Хардинг Джуниор, Рафаэль Эрнесто Эрнандес и Сиан Чионг. Производство начнется уже 15 августа.

Параллельно Франко готовится к съемкам в драме датчанина Билле Аугуста «Я, ты», после чего актер планирует сыграть коррумпированного полицейского в триллере «Мэйс».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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