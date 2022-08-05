Джоди Комер, Том Харди и Остин Батлер сыграют в фильме «Байкеры»

Режиссер Джефф Николс определился с дальнейшими творческими планами. По данным портала Deadline, отказавшийся прошлой осенью от постановки спин-оффа «Тихого места» кинематографист поставит криминальную драму «Байкеры» (The Bikeriders). Главные роли в фильме сыграют Том Харди («Веном»), Джоди Комер («Убивая Еву») и Остин Батлер («Элвис»).

Действие будущей ленты, вдохновленной культовой серией снимков фотографа Дэнни Лайона, развернется в 1960-х годах, а в центре сюжета окажется вымышленный мотоклуб со Среднего Запада, который в течение десятилетия эволюционирует из маленького пристанища для безликих изгоев в зловещую и невероятно опасную банду.

Создатель «Мада», «Укрытия» и «Лавинг» вывел на кинорынок свой сценарий еще весной. Проект быстро привлек к себе пристальное внимание. Тогда же Николс начал присматривать актеров, а в прошлом месяце начали заключать контракты.

За проект отвечают студии Tri-State и New Regency. Наряду с Николсом в продюсерскую команду вошли Сара Грин, Брайан Кавано-Джонс и Фред Бергер. Старт съемочного процесса «Байкеров» предварительно намечен на октябрь этого года.

В числе ближайших проектов Харди заявлен криминальный экшен Гарета Эванса «Опустошение» и третья часть «Венома», у Комер запланирован триллер о выживании «Начать с конца» и сериал HBO «Большая швейцарка». Батлер в данный момент снимается в сиквеле «Дюны» Дени Вильнёва, а вскоре у него выйдет дорогостоящий многосерийный эпик Apple TV+ «Властелины воздуха».