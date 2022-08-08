Розарио Доусон анонсировала возрождение сериала «Каратель» с Джоном Бернталом

Продолжающая расширяться кинематографическая вселенная Marvel добилась огромного успеха на потоковом сервисе Disney+, но задолго до выхода сериалов вроде «Локи» и «Лунного рыцаря» персонажи комиксов Стэна Ли успешно покоряли малые экраны на стрим-сервисе Netflix в гораздо более приземленных проектах про Защитников.

В список сериалов Marvel от Netflix вошли «Сорвиголова», «Джессика Джонс», «Люк Кейдж», «Железный кулак» и «Каратель». Практически в каждом из них фигурировала Розарио Доусон. Исключением стало лишь суровое шоу во главе с Джоном Бернталом, но в ближайшем будущем актриса надеется исправить это упущение. В рамках общения с поклонниками на недавнем мероприятии Chicago Comic & Entertainment Expo звезда «Асоки» внезапно упомянула о возрождении шоу про Фрэнка Касла:

«Вчера я узнала, что «Каратель» возвращается, и я почувствовала, что это мой второй шанс, потому что это был единственный сериал из той линейки, в котором меня не было. А еще я люблю Джона Бернтала».

Конечно же, слова Доусон нельзя считать официальным подтверждением, но на «мягкую перезагрузку» героев Netflix в рамках MCU указывают как минимум два момента: добавление сериалов на Disney+ и возвращение к своим ролям Чарли Кокса и Винсента Д’Онофрио. В следующий раз эта пара появится в сериале «Сорвиголова: Рожденный заново», где будет целых восемнадцать эпизодов. У фанатов даже появилась теория, что такое количество серий обусловлено тем, что в рамках будущего шоу состоится легкий перезапуск всех важных персонажей из вселенной Netflix, включая, конечно же, и Карателя. Так оно или нет, покажет только время.