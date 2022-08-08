Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дитя тьмы: Первая жертва" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Розарио Доусон анонсировала возрождение сериала «Каратель» с Джоном Бернталом

Розарио Доусон анонсировала возрождение сериала «Каратель» с Джоном Бернталом

8 августа 2022 14:15
Розарио Доусон анонсировала возрождение сериала «Каратель» с Джоном Бернталом

Звезда надеется поработать под маркой Marvel/Disney+.

Продолжающая расширяться кинематографическая вселенная Marvel добилась огромного успеха на потоковом сервисе Disney+, но задолго до выхода сериалов вроде «Локи» и «Лунного рыцаря» персонажи комиксов Стэна Ли успешно покоряли малые экраны на стрим-сервисе Netflix в гораздо более приземленных проектах про Защитников.

В список сериалов Marvel от Netflix вошли «Сорвиголова», «Джессика Джонс», «Люк Кейдж», «Железный кулак» и «Каратель». Практически в каждом из них фигурировала Розарио Доусон. Исключением стало лишь суровое шоу во главе с Джоном Бернталом, но в ближайшем будущем актриса надеется исправить это упущение. В рамках общения с поклонниками на недавнем мероприятии Chicago Comic & Entertainment Expo звезда «Асоки» внезапно упомянула о возрождении шоу про Фрэнка Касла:

«Вчера я узнала, что «Каратель» возвращается, и я почувствовала, что это мой второй шанс, потому что это был единственный сериал из той линейки, в котором меня не было. А еще я люблю Джона Бернтала».

Конечно же, слова Доусон нельзя считать официальным подтверждением, но на «мягкую перезагрузку» героев Netflix в рамках MCU указывают как минимум два момента: добавление сериалов на Disney+ и возвращение к своим ролям Чарли Кокса и Винсента Д’Онофрио. В следующий раз эта пара появится в сериале «Сорвиголова: Рожденный заново», где будет целых восемнадцать эпизодов. У фанатов даже появилась теория, что такое количество серий обусловлено тем, что в рамках будущего шоу состоится легкий перезапуск всех важных персонажей из вселенной Netflix, включая, конечно же, и Карателя. Так оно или нет, покажет только время.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Читать далее 29 июля 2022
7 грядущих фильмов Марвел: что нас ждет в ближайшие три года? 7 грядущих фильмов Марвел: что нас ждет в ближайшие три года? Читать далее 4 августа 2022
Тест: ответь на 5 вопросов и получи важный киносовет Тест: ответь на 5 вопросов и получи важный киносовет Читать далее 3 августа 2022
Очень горячо: 6 актеров, которые начали свою карьеру с откровенных сцен Очень горячо: 6 актеров, которые начали свою карьеру с откровенных сцен Читать далее 9 августа 2022
Открой глаза: 5 фильмов, действие которых происходит во сне Открой глаза: 5 фильмов, действие которых происходит во сне Читать далее 8 августа 2022
Классический рецепт боевика: 11 моментов, которые есть в каждом фильме Классический рецепт боевика: 11 моментов, которые есть в каждом фильме Читать далее 7 августа 2022
5 сериалов, которые очень откровенно говорят на тему отношений 5 сериалов, которые очень откровенно говорят на тему отношений Читать далее 6 августа 2022
Тест: только истинный фанат сможет правильно закончить все 10 цитат из «Гарри Поттера» Тест: только истинный фанат сможет правильно закончить все 10 цитат из «Гарри Поттера» Читать далее 8 августа 2022
Что скрывает ложь: 5 фильмов о токсичных родителях Что скрывает ложь: 5 фильмов о токсичных родителях Читать далее 5 августа 2022
Тест: а ты готов к новой фазе Marvel? Тест: а ты готов к новой фазе Marvel? Читать далее 5 августа 2022
Сложно поверить: эти 11 гениальных мультфильмов Disney провалились в прокате Сложно поверить: эти 11 гениальных мультфильмов Disney провалились в прокате Читать далее 4 августа 2022
Related video