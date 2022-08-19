Новый фильм студии A24: вышел трейлер драмы «Твари божьи» с Эмили Уотсон и Полом Мескалом

Киностудия A24 представила дебютный трейлер мрачной психологической драмы «Твари божьи». Главные роли в картине сыграли двукратная номинантка на премию «Оскар» Эмили Уотсон («Чернобыль», «Рассекая волны») и звезда «Нормальных людей» Пол Мескал.

Действие ленты развернется в промытой дождем крохотной ирландской деревушке. В центре сюжета окажется женщина, всеми силами защищающая своего взрослого сына. Когда Брайан О’Хара (Мескал) возвращается в родные каря спустя семь лет жизни в Австралии, его приезд вызывает среди местных жителей настоящий ажиотаж, особенно радуется мать главного героя Элэйн (Уотсон).

Однако вскоре всеобщий восторг сменяется гневом и порицанием. Дело в том, что в адрес парня поступают обвинения в ужасающем проступка, из-за чего его матушка оказывается между двух огней: с одной стороны — близкая община, а с другой — ее родной ребенок. Идя наперекор собственным представлениям о природе добра и зла, женщина вынуждена врать ради благополучия близкого человека, тем самым оказывая разрушительное влияние на окружающих и вовлекая себя в глубокий эмоциональный водоворот.

За режиссуру фильма отвечают дебютантка Саэла Дэвис и Анны Роуз Холмер («Приступы», «ОА»). Сценарий написали Фодла Кронин О’Рейли и Шэйн Краули. В остальной актерский состав вошли Эшлинг Франчози, Деклан Конлон, Мэрион О’Двайр, Тони О’Рурк, Брендан МакКормак, Изабель Коннолли, Бэрри Барнс и Эндрю Беннетт.

Мировая премьера прошла весной в рамках 75-го Каннского кинофестиваля, а кинотеатральный релиз намечен на 30 сентября.