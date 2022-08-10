Боевик «Добыча» стал рекордсменом стрим-сервиса Hulu

Новый фильм о Хищнике сумел опередить по просмотрам все фильмы и сериалы платформы.

Вышедший на стриминговом сервисе Hulu 5 августа фантастический боевик Дэна Трахтенберга «Добыча» стал самым просматриваемым проектом цифровой платформы за весь период ее существования, сумев опередить буквально все полнометражные фильмы и многосерийные проекты, ранее представленные онлайн-кинотеатре.

Просмотры учитывались лишь за трехдневный период. Прошлым безоговорочным лидером стримера за аналогичный период являлось сверхпопулярное ток-шоу «Кардашьян», дебютировавшее на Hulu в апреле.

Вместе с тем приквел «Хищника» стал и самой просматриваемой новинкой на принадлежащем корпорации Disney стриминге Star+, охватывающим исключительно территории Латинской Америки. Как и большинство потоковых платформ, Hulu не делится конкретными данными о тайминге, поэтому узнать точное количество часов и прочие показатели, увы, не получится, но в любом случае ставка на эксклюзивный цифровой релиз полностью себя оправдала.

Новости о рекорде в совокупности с восторженными отзывами аудитории дают отличные перспективы на скорое возвращение культового инопланетного охотника. Концовка «Добычи» как раз идеально к этому располагает.