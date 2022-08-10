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Киноафиша Новости Не отходя от экрана: 12 фильмов, которые держат в напряжении от начала до конца

Не отходя от экрана: 12 фильмов, которые держат в напряжении от начала до конца

10 августа 2022 10:00
Не отходя от экрана: 12 фильмов, которые держат в напряжении от начала до конца

От этих кинокартин вы будете ощущать мурашки на коже и переживать за героев как за самих себя.

Вышка (2022)

После гибели мужа Бекки, которая много лет занималась экстремальными видами спорта, решает раз и навсегда покончить с риском. Однако девушка поддается уговорам подруги и вместе с ней соглашается взобраться на радиовышку. Веселое экстремальное приключение в один момент превращается в борьбу за выживание, когда девушки оказываются на вершине вышки без возможности спуститься или позвать на помощь.

Напряженный триллер от режиссера «Турнира на выживание» Скотт Манн со звездой «Шазам! » Грэйс Фултон и Вирджиния Гарднер , знакомой зрителям по «Американским историям ужасов» и мелодраме «Все радостные места ».

Это тот редкий случай, когда новый иностранный фильм можно увидеть на большом экране.

Не отходя от экрана: 12 фильмов, которые держат в напряжении от начала до конца
Вышка

Виновный (2021)

Камерный триллер, где Джейк Джилленхол играет роль полицейского, который временно работает оператором службы спасения из-за произошедшего при задержании инцидента. Он получает тревожный звонок от женщины, похищенной бывшим мужем, и бросает все силы на то, чтобы найти ее, не подозревая, что ситуация не так проста, как кажется на первый взгляд.

Не отходя от экрана: 12 фильмов, которые держат в напряжении от начала до конца
Виновный

Взаперти (2020)

Психологический триллер с Сарой Полсон в роли матери, посвятившей свою жизнь заботам о больной дочери. Однако, когда приходит время поступать в колледж, девочка обнаруживает, что мать что-то от нее скрывает.

Не отходя от экрана: 12 фильмов, которые держат в напряжении от начала до конца
Взаперти

Темное наследие (2020)

Лили Коллинз в роли окружного прокурора из влиятельной семьи. После смерти отца девушка получает странное наследство – ключ от подвала, в котором заточен закованный в цепи человек. Теперь ей необходимо узнать, кто он, и решить, что делать дальше.

Не отходя от экрана: 12 фильмов, которые держат в напряжении от начала до конца
Темное наследие

Эксперимент «За стеклом» (2019)

Хоррор с Вальтером Скарсгард в главной роли. Восемь инфлюэнсеров соглашаются принять участие в онлайн-шоу, победа в котором сулит крупный выигрыш. Вскоре участники узнают, что те из них, кто набрал наименьшее количество голосов, вынуждены участвовать в садистских испытаниях. Теперь их задача – любой ценой завоевать симпатии аудитории и выжить.

Не отходя от экрана: 12 фильмов, которые держат в напряжении от начала до конца
Эксперимент «За стеклом»

Туннель. Опасно для жизни (2019)

Норвежский фильм-катастрофа об аварии в туннеле, которая буквально запирает находящихся внутри людей между снежной бурей и пожаром. Прибывший на место пожарный узнает, что внутри его дочь, и пытается во что бы то ни стало спасти ее, несмотря на запрет начальства.

Не отходя от экрана: 12 фильмов, которые держат в напряжении от начала до конца
Туннель. Опасно для жизни

Воспоминания убийцы (2017)

Корейский триллер о серийном убийце Бен-су, который много лет назад завязал с преступлениями. Когда мужчина сталкивается с человеком, в котором чутьем распознает такого же маньяка, как он сам, он старается любой ценой защитить от него свою дочь. Однако ситуация осложняется тем, что Бен-су страдает от болезни Альцгеймера и сам не может достоверно определить, какая часть его воспоминаний истинна.

Не отходя от экрана: 12 фильмов, которые держат в напряжении от начала до конца
Воспоминания убийцы

Обитель теней (2017)

Скрываясь от прошлого, женщина с четырьмя детьми переезжает в старинный особняк. Вскоре она умирает, и теперь ее старший сын вынужден скрывать ее смерть от посторонних до своего совершеннолетия, чтобы его братьев и сестру не забрали в приют. В доме тем временем начинают происходит странные вещи, свидетельствующие о том, что дети там не одни. В главных ролях – Джордж МакКэй и Аня Тейлор-Джой.

Не отходя от экрана: 12 фильмов, которые держат в напряжении от начала до конца
Обитель теней

Тревожный вызов (2013)

Сотрудница кол-центра в исполнении Холли Берри получает звонок от девочки-подростка, похищенной маньяком. Героиня пытается выйти на след похитителя и спасти ребенка, однако с каждой минутой это становится все труднее и труднее.

Не отходя от экрана: 12 фильмов, которые держат в напряжении от начала до конца
Тревожный вызов

127 часов (2010)

Основанная на реальных событиях драма об альпинисте Ароне Ральстоне, который проводит несколько дней в горной расщелине, борясь за выживание и не имея возможности выбраться, так как его руку придавило огромным валуном. В главной роли – Джеймс Франко.

Не отходя от экрана: 12 фильмов, которые держат в напряжении от начала до конца
127 часов

Прозрение (2010)

Испанский хоррор о женщине, которая начинает расследование гибели сестры-близнеца, не веря в ее самоубийство. Но времени у нее совсем мало, ведь героиня страдает от прогрессирующей болезни глаз, и ей необходимо выяснить правду раньше, чем она ослепнет.

Не отходя от экрана: 12 фильмов, которые держат в напряжении от начала до конца
Прозрение

Таинственный лес (2004)

Действие мастерски закрученного триллера М. Найт Шьямалана происходит в уединенной деревушке, жителям которого строго-настрого запрещено покидать ее пределы, так как в лесу вокруг водятся страшные монстры. Слепая дочь главы поселения решает нарушить запрет, чтобы спасти возлюбленного. В ролях – Брайс Даллас Ховард, Эдриан Броуди и Хоакин Феникс.

Не отходя от экрана: 12 фильмов, которые держат в напряжении от начала до конца
Таинственный лес

Арина Хализова
Арина Хализова
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