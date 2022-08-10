Не отходя от экрана: 12 фильмов, которые держат в напряжении от начала до конца

От этих кинокартин вы будете ощущать мурашки на коже и переживать за героев как за самих себя.

После гибели мужа Бекки, которая много лет занималась экстремальными видами спорта, решает раз и навсегда покончить с риском. Однако девушка поддается уговорам подруги и вместе с ней соглашается взобраться на радиовышку. Веселое экстремальное приключение в один момент превращается в борьбу за выживание, когда девушки оказываются на вершине вышки без возможности спуститься или позвать на помощь.

Это тот редкий случай, когда новый иностранный фильм можно увидеть на большом экране.

Вышка

Камерный триллер, где Джейк Джилленхол играет роль полицейского, который временно работает оператором службы спасения из-за произошедшего при задержании инцидента. Он получает тревожный звонок от женщины, похищенной бывшим мужем, и бросает все силы на то, чтобы найти ее, не подозревая, что ситуация не так проста, как кажется на первый взгляд.

Виновный

Психологический триллер с Сарой Полсон в роли матери, посвятившей свою жизнь заботам о больной дочери. Однако, когда приходит время поступать в колледж, девочка обнаруживает, что мать что-то от нее скрывает.

Взаперти

Лили Коллинз в роли окружного прокурора из влиятельной семьи. После смерти отца девушка получает странное наследство – ключ от подвала, в котором заточен закованный в цепи человек. Теперь ей необходимо узнать, кто он, и решить, что делать дальше.

Темное наследие

Хоррор с Вальтером Скарсгард в главной роли. Восемь инфлюэнсеров соглашаются принять участие в онлайн-шоу, победа в котором сулит крупный выигрыш. Вскоре участники узнают, что те из них, кто набрал наименьшее количество голосов, вынуждены участвовать в садистских испытаниях. Теперь их задача – любой ценой завоевать симпатии аудитории и выжить.

Эксперимент «За стеклом»

Норвежский фильм-катастрофа об аварии в туннеле, которая буквально запирает находящихся внутри людей между снежной бурей и пожаром. Прибывший на место пожарный узнает, что внутри его дочь, и пытается во что бы то ни стало спасти ее, несмотря на запрет начальства.

Туннель. Опасно для жизни

Корейский триллер о серийном убийце Бен-су, который много лет назад завязал с преступлениями. Когда мужчина сталкивается с человеком, в котором чутьем распознает такого же маньяка, как он сам, он старается любой ценой защитить от него свою дочь. Однако ситуация осложняется тем, что Бен-су страдает от болезни Альцгеймера и сам не может достоверно определить, какая часть его воспоминаний истинна.

Воспоминания убийцы

Скрываясь от прошлого, женщина с четырьмя детьми переезжает в старинный особняк. Вскоре она умирает, и теперь ее старший сын вынужден скрывать ее смерть от посторонних до своего совершеннолетия, чтобы его братьев и сестру не забрали в приют. В доме тем временем начинают происходит странные вещи, свидетельствующие о том, что дети там не одни. В главных ролях – Джордж МакКэй и Аня Тейлор-Джой.

Обитель теней

Сотрудница кол-центра в исполнении Холли Берри получает звонок от девочки-подростка, похищенной маньяком. Героиня пытается выйти на след похитителя и спасти ребенка, однако с каждой минутой это становится все труднее и труднее.

Тревожный вызов

Основанная на реальных событиях драма об альпинисте Ароне Ральстоне, который проводит несколько дней в горной расщелине, борясь за выживание и не имея возможности выбраться, так как его руку придавило огромным валуном. В главной роли – Джеймс Франко.

127 часов

Испанский хоррор о женщине, которая начинает расследование гибели сестры-близнеца, не веря в ее самоубийство. Но времени у нее совсем мало, ведь героиня страдает от прогрессирующей болезни глаз, и ей необходимо выяснить правду раньше, чем она ослепнет.

Прозрение

Действие мастерски закрученного триллера М. Найт Шьямалана происходит в уединенной деревушке, жителям которого строго-настрого запрещено покидать ее пределы, так как в лесу вокруг водятся страшные монстры. Слепая дочь главы поселения решает нарушить запрет, чтобы спасти возлюбленного. В ролях – Брайс Даллас Ховард, Эдриан Броуди и Хоакин Феникс.