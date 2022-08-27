Тест: на какой ситком похожа твоя жизнь?

Ситкомы созданы, чтобы веселить зрителей и отвлекать их от скучных будничных проблем. Их сюжеты порой кажутся слишком запутанными и нереалистичными. Но реальная жизнь частенько подкидывает нам такие повороты, которые даже не снились авторам сериалов. Наверняка ты не раз представлял себя героем ситкома, пытаясь разобраться с неожиданными превратностями судьбы. Пройди короткий тест от Киноафиши и узнай, на какой из популярных ситкомов больше всего похожа твоя жизнь.