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Киноафиша Новости Тест: на какой ситком похожа твоя жизнь?

Тест: на какой ситком похожа твоя жизнь?

27 августа 2022 17:00
Тест: на какой ситком похожа твоя жизнь?

За 10 вопросов определим, знакомы ли вы с Тедом или больше любите тусоваться с коллегами?

Ситкомы созданы, чтобы веселить зрителей и отвлекать их от скучных будничных проблем. Их сюжеты порой кажутся слишком запутанными и нереалистичными. Но реальная жизнь частенько подкидывает нам такие повороты, которые даже не снились авторам сериалов. Наверняка ты не раз представлял себя героем ситкома, пытаясь разобраться с неожиданными превратностями судьбы. Пройди короткий тест от Киноафиши и узнай, на какой из популярных ситкомов больше всего похожа твоя жизнь.

Юлия Курмилева
Юлия Курмилева
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