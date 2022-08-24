Ярко и со вкусом: рассказываем, как прошел X фестиваль короткометражного кино «‎Короче»‎

Орган в кафедральном соборе, концерт Чиж & Co, постапокалипсис с Юрой Борисовым и много музыки в прекрасном Калининграде.

Одной строкой: Лаборатория

Кинофестиваль начал свою работу еще до открытия. Впервые была представлена новая программа для студентов — Лаборатория «Короче». Начинающие кинематографисты со всех городов России, под надзором профессиональных режиссеров и продюсеров должны были снять минутную короткометражку. Из проекта вышло 18 работ, среди которых жюри отобрало 3 победителей.

День 1

Программа первого дня началась в Кафедральном Соборе на о. Канта. Расслабленная атмосфера, первые знакомства участников и гостей фестиваля. После симфонического оркестра и приветственных слов организаторов «Короче», начался концерт органной музыки. Под сводами собора исполнялись саундтреки известных фильмов, среди которых выделялась музыка из «Сталкера» Тарковского и, неожиданно, «Смурфиков». Это оказалось настоящим представлением. Периодически, и без того яркий орган, оживал. Его интерактивные части со звездами и ангелочками, подтанцовывали в так музыке.

Торжественный прием в Кафедральном Соборе на о. Канта

Полноценное открытие проходило в кинотеатре «Заря». После жюри и звездных гостей, каждый смог пройти по красной дорожке и начать погружаться в атмосферу праздника, который длился все 3 дня фестиваля. После монолога Евгения Гришковца, напомнившего, что краткость — враг гонорара, зрителей ждали видеонарезки победителей прошлых лет фестиваля и анонсы будущих программ. Сюрпризом стало выступление группы Чиж & Co. Исполнять песни помогал зал, подпевая и танцуя под любимые песни.

Торжественная церемония открытия в кинотеатре «Заря»

День 2

Большую часть дня занимала конкурсная программа. Вечером гостей и участников ждала поездка в поселок Янтарный, расположенный на берегу Балтийского моря. Здесь «Короче» отмечал свой десятилетний юбилей. На пляже чуть подвела погода и дело даже не в мелком дожде. Из-за большой облачности не получилось увидеть красочный закат, который оживал лишь в фантазии, благодаря рассказы ведущего.

Прием в отеле Shloss

Затем, всех ждала новая сцена и поздравление звезд. Они выступали на сцене с небольшими музыкальными номерами и делились своими многолетними впечатлениями о фестивале. В финале всех, конечно, ждал огромный красивый торт.

День 3

После основной программы, зрителей ждала Байерская программа. Каждый из показанных фильмов можно было купить после просмотра. Главными короткометражками стали: «Администратор прощаний. Введение» с Юрой Борисовым и «Везунчик», в которой снялись Юрий Стоянов, Ян Цапник, Александр Головин и Денис Никифоров. Первая картина рассказывала о постапокалиптическом мире будущего, разрешенном ядерной войной. Единственная надежда людей на счастливую жизнь — странная разработка, позволяющая переносить сознание в прошлое. Во второй, нам предстояло наблюдать более классический комедийный сюжет, где к очередному неудачнику явились разные боги и предложили выбрать одно желание. Но как обычно, стоит быть осторожнее с такими подарками.

Торжественная церемония закрытия в Центральном парке

Награждение победителей и финальная программа проходили в Центральном парке. Ведущей церемонии стала Елизавета Боярская. После награждения на сцену вышел симфонический оркестр, который вновь исполнял аранжировки известных кино саундтреков. На этот раз выделились композиции из фильмов дилогии «Брат». Кульминацией стал красочный салют для всех жителей Калининграда.

Торжественная церемония закрытия в Центральном парке

Для гостей ночь только начиналась. Рассказывать о финальной вечеринке можно долго. Представьте счастливых людей, подпевающих лучшим трекам Jamiroquai, Джастина Тимберлейка, группы Звери и, конечно, Валерия Меладзе. Такие вечера не хочется заканчивать никогда, особенно, когда утром тебя ждет самолет домой.