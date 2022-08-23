Третий сезон «Королевства» Ларса фон Триера получил вступительную заставку и новые постеры

В сети появилась вступительная заставка и постеры третьего сезона культовой мистической драмы Ларса фон Триера «Королевство», который станет финалом медицинской трилогии режиссера. Премьера пятисерийного проекта состоится осенью этого года на стрим-сервисе MUBI, а немного раньше его покажут на кинофестивалях в Венеции, Торонто и Нью-Йорке.

Первые два сезона вышли на датском телевидении в 1994 и 1997 годах. В шоу рассказывается о персонале и пациентах нейрохирургического Королевского госпиталя Копенгагена, расположенного на древнем болоте. Больница принимает людей со всех уголков страны и, помимо врачебной практики, в ее загадочных стенах происходят разнообразные сверхъестественные события. Центральной героиней заключительных серий окажется лунатичка Карен, которая будет искать в госпитале ответы на нерешенные вопросы сериала, чтобы спасти учреждение от неумолимо приближающегося краха.

В актерский состав третьего сезона «Королевства» вошли Ларс Миккельсен, Николай Ли Каас, Гита Нербю, Бодиль Йергенсен, Петер Мюгинд, Николас Бро, Серен Пильмарк, Тува Новотны, Давид Денсик и Александр Скарсгард. Триер написал сценарий в соавторстве со своим давним соратником Нильсем Верселем.