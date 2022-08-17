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Киноафиша Новости Появился первый кадр c Рэйчел Зеглер и Томом Блитом из «Голодных игр: Баллада о змеях и певчих птицах»

Появился первый кадр c Рэйчел Зеглер и Томом Блитом из «Голодных игр: Баллада о змеях и певчих птицах»

17 августа 2022 11:15
Появился первый кадр c Рэйчел Зеглер и Томом Блитом из «Голодных игр: Баллада о змеях и певчих птицах»

Франшиза возвращается в прошлое.

Студия Lionsgate опубликовала первый кадр из фильма «Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях». События развернутся за несколько десятилетий до победы Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс) на Голодных играх. Главными героями предстоящей картины станут молодой Кориолан Сноу (Том Блит), которому в будущем суждено стать правителем антиутопического государства Панем, а также Люси Грей Бэйрд в исполнении звезды новой «Вестсайдской истории» Рэйчел Зеглер.

Появился первый кадр c Рэйчел Зеглер и Томом Блитом из «Голодных игр: Баллада о змеях и певчих птицах»

На представленном снимке запечатлен 18-летний Сноу в обнимку с Бэйрд, чьим наставником он был назначен в рамках Десятых голодных игр. Голодные игры – масштабное состязание, в ходе которого подростки, отобранные путем жребия из разных районов, вступают в смертельное сражение друг с другом. Скромная Люси Грей привлекает всеобщее внимание прекрасным пением во время церемонии жатвы. Став ее ментором, Сноу планирует добиться победы, используя ее таланты и харизму.

«Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях» станет экранизацией одноименного романа Сюзанны Коллинз 2020 года. Режиссером картины выступает Френсис Лоуренс, который отлично разбирается в мире Панема, поскольку именно он снял «Голодные игры: И вспыхнет пламя», «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1» и «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2». Финальный вариант предстоящего фильма написал Майкл Лессли («Макбет», «Кредо убийцы»).

«Баллада о певчих птицах и змеях» выйдет в мировой прокат 17 ноября 2023 года.

Фото: Getty Images
Юрий Липский
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