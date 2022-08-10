У режиссера «Добычи» есть планы на сиквел

Фантастический боевик «Добыча», являющийся очередной главой франшизы про Хищника, завершается на довольно оптимистичной ноте, когда волевая героиня Эмбер Мидфандер, сумев одолеть инопланетного охотника, прибывает в свой лагерь с необычным трофеем. Дальше начинаются титры, в ходе которых в анимационной форме визуализируются события фильма, но в концовке происходит неожиданный поворот — к Земле приближаются новые космические корабли с инопланетными монстрами.

В недавнем разговоре с порталом The Hollywood Reporter режиссера-сценариста Дэна Трахтенберга («Кловерфилд, 10») попросили прокомментировать данный ход. Постановщик ответил, что изначально видел более масштабную историю, заходящую далеко за рамки одного проекта, но он специально не стал нагружать повествование дополнительными деталями, сконцентрировав всю творческую энергию на конкретном материале, чтобы выдать максимально качественный итоговый продукт:

«Сидящий внутри меня ботаник видел сюжет настолько далеко вперед, насколько это вообще возможно, причем еще до того, как мы начали разрабатывать это кино. В то же время зрелая часть меня советовала соблюдать осторожность и для начала сделать максимально хороший первый фильм. Помимо финальных титров, дух свежести ощущается и в самой ленте, потому что она имеет законченную мысль, из-за чего не складывается впечатление, что наша картина просто первая часть чего-то. Есть в этом нечто приятное. С другой стороны, мне очень нравится поворот в анимационной заставке — в любом другом кинопроекте это была бы стандартная сцена после титров».

Вышедшая на Hulu 5 августа «Добыча» получила лучшие критические отзывы за время существования франшизы, сумев даже превзойти оригинальный боевик с Арнольдом Шварценеггером. Более того, вчера потоковый сервис Hulu с гордостью отчитался о рекордной аудитории «Добычи», поэтому Трахтенбергу, скорее всего, дадут возможность реализовать дальнейшее видение истории в сиквеле.