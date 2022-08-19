Режиссер «Джона Уика» Чад Стахелски снимет фильм о еще одном искусном киллере

Режиссер франшизы «Джон Уик» Чад Стахелски на данный момент работает над несколькими проектами. Один из них — фильм «Шибуми» от Warner Bros., который теперь нашел сценариста в лице Мэттью Ортона (сериал Marvel «Лунный рыцарь»). Ранее сообщалось, что Стахелски работает над проектом в качестве продюсера, а теперь стало известно, что он также возьмет на себя функции режиссера.

Фильм будет адаптацией из объемного романа Треваньяна (псевдоним Родни Уильяма Уитакера) 1979 года, в котором главный герой Николай Хэл становится одним из самых высокооплачиваемых и искусных убийц в мире. Он вырос в Японии, путешествовал по миру, выучил несколько языков, стал экспертом в искусстве использования обычных предметов в качестве оружия. Попав в тюрьму, Хэл соглашается поработать на американское правительство, совершая политические убийства. Книга, которую Стахелски любит с детства, посвящена шпионажу, мести, глобальной политике, теневому правительству и бесчисленным личным невзгодам Хэла.

Компания Стахелски недавно спродюсировала фильм о вампирах с Джейми Фоксом «Дневная смена», который вышел на Netflix на прошлой неделе. В то же время «Джон Уик 4» находится на стадии постпродакшна. Другие проекты компании включают серию Project Nemesis и «Призрак Цусимы» от Sony.