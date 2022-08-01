30 лет вместе: вышел трейлер мини-сериала «Брак» с Шоном Бином и Николой Уокер

Судя по всему, зрителей ждет фильм в духе «Сцен из супружеской жизни» Ингмара Бергмана.

Компания BBC представила первый трейлер четырехсерийной драмы «Брак» (Marriage) во главе с Шоном Бином («Игра престолов») и Николой Уокер («Развод по-английски»). Сериал выйдет на канале BBC One 14 августа. Режиссером и сценаристом выступает Стефан Голашевски («Он и она», «Мама»).

«Брак» расскажет о супругах Иэне (Бин) и Эмме (Уокер), который обсуждают хорошие и плохие времена, имевшие место на протяжении тридцати лет совместной жизни. Герои всякое повидали на своем веку, имея надежды и страхи, которые являются неотъемлемой частью всех супружеских отношений. Иэн и Эмма осознают, как риски, так и счастье, которое несут с собой длительные интимные отношения.

Вместе с Бином и Уокер в основной актерский состав «Брака» вошли Джеймс Болэм (Джерри, отец Эммы), Генри Ллойд-Хьюз (Джейми, начальник Эммы) и Шантель Алле (Джессика, дочь Иэна и Эммы).

Недавно Бин завоевал престижную премию BAFTA за роль в сериале «Срок». Ранее он удостоился этой награды за сериал «Сломленный». Голашевски также является двукратным обладателем BAFTA – он был отмечен призами за комедию «Мама» и ситком «Он и она».