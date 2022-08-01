Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Бойся темноты" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости 30 лет вместе: вышел трейлер мини-сериала «Брак» с Шоном Бином и Николой Уокер

30 лет вместе: вышел трейлер мини-сериала «Брак» с Шоном Бином и Николой Уокер

1 августа 2022 13:20
30 лет вместе: вышел трейлер мини-сериала «Брак» с Шоном Бином и Николой Уокер

Судя по всему, зрителей ждет фильм в духе «Сцен из супружеской жизни» Ингмара Бергмана.

Компания BBC представила первый трейлер четырехсерийной драмы «Брак» (Marriage) во главе с Шоном Бином («Игра престолов») и Николой Уокер («Развод по-английски»). Сериал выйдет на канале BBC One 14 августа. Режиссером и сценаристом выступает Стефан Голашевски («Он и она», «Мама»).

«Брак» расскажет о супругах Иэне (Бин) и Эмме (Уокер), который обсуждают хорошие и плохие времена, имевшие место на протяжении тридцати лет совместной жизни. Герои всякое повидали на своем веку, имея надежды и страхи, которые являются неотъемлемой частью всех супружеских отношений. Иэн и Эмма осознают, как риски, так и счастье, которое несут с собой длительные интимные отношения.

Вместе с Бином и Уокер в основной актерский состав «Брака» вошли Джеймс Болэм (Джерри, отец Эммы), Генри Ллойд-Хьюз (Джейми, начальник Эммы) и Шантель Алле (Джессика, дочь Иэна и Эммы).

Недавно Бин завоевал престижную премию BAFTA за роль в сериале «Срок». Ранее он удостоился этой награды за сериал «Сломленный». Голашевски также является двукратным обладателем BAFTA – он был отмечен призами за комедию «Мама» и ситком «Он и она».

Фото: BBC
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Читать далее 29 июля 2022
7 российских кинематографистов, которые погнались за американской мечтой 7 российских кинематографистов, которые погнались за американской мечтой Читать далее 31 июля 2022
Тест: насколько вы готовы к сериалу «Дом дракона»? Тест: насколько вы готовы к сериалу «Дом дракона»? Читать далее 1 августа 2022
5 фильмов ужасов, после которых вам гарантирована никтофобия 5 фильмов ужасов, после которых вам гарантирована никтофобия Читать далее 1 августа 2022
15 настолько добрых фильмов, что даже Волан-де-Морт перестал бы быть жестоким после их просмотра 15 настолько добрых фильмов, что даже Волан-де-Морт перестал бы быть жестоким после их просмотра Читать далее 28 июля 2022
Успешная карьера или счастливая семья: как теперь живут актеры из известного сериала «Кадетство» Успешная карьера или счастливая семья: как теперь живут актеры из известного сериала «Кадетство» Читать далее 29 июля 2022
Шокирующие преображения: эти 10 актеров воплотили на экране свою полную противоположность Шокирующие преображения: эти 10 актеров воплотили на экране свою полную противоположность Читать далее 27 июля 2022
10 лучших российских триллеров, которые не дадут заскучать 10 лучших российских триллеров, которые не дадут заскучать Читать далее 28 июля 2022
Тест: кто ты из сериала «Офис» Тест: кто ты из сериала «Офис» Читать далее 27 июля 2022
7 новых сериалов августа 2022, которые нельзя пропустить 7 новых сериалов августа 2022, которые нельзя пропустить Читать далее 30 июля 2022
Related video