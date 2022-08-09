Как оформить кредитку без отказа и не залезть в долги

В ошибочном понимании многих, кредитка — это один из способов выкачивания денег с доверчивых клиентов банков. Действительно, если человек со скромным заработком решает купить дорогущий iPhone или игровой ноутбук с наилучшими характеристиками, и для этого оформляет кредит, вряд ли он сможет быстро и без переплат погасить долг. Таким образом, при оформлении кредитной карты нужно учитывать собственные финансовые возможности. Также ни в коем случае нельзя допускать просрочки по регулярным платежам, иначе будут наложены штрафные санкции. На что еще нужно обращать внимание, если хотите завести кредитную карту?

Кредитка Тинькофф: плюсы и минусы оформления

Из всех банков одни из наиболее выгодных услуг предлагает Тинькофф. К примеру, если вы часто посещаете супермаркеты или заправляетесь на АЗС, кредитка Tinkoff Platinum станет отличным выбором. Назовем ее основные преимущества:

годовая ставка от 12 процентов;

возможность получать кэшбэк, самостоятельно выбирая категории расходов — заправка топливом, покупки в супермаркетах, заказ товаров с китайских интернет-магазинов и пр.;

льготный период 55 дней — погасите долг за это время и проценты не будут насчитаны;

беспроцентная рассрочка на покупки в партнерских магазинах до 12 месяцев;

простое управление счетом и погашение задолженности через приложение Тинькофф банка.

Отдельно акцентируем внимание читателей на том, что в арсенале Тинькофф банка представлены и другие типы кредитных карт с повышенным кэшбэком. Ознакомиться с их перечнем можно непосредственно на сайте. Минусы тоже имеются. Самый главный из них состоит в том, что потраченные кредитные средства придется возвращать. Но если делать это своевременно, переплата будет минимальной. При этом клиент ничего не платит за обслуживание кредитного счета.

Как оформить кредитку без отказа за пять минут

Паспорт, ИНН и подключение к интернету через ПК или смартфон — все, что требуется от заемщика. Заполнение заявки занимает несколько минут. Система автоматически принимает решение, отталкиваясь от кредитной истории заявителя. Дальше останется только согласовать с онлайн-консультантом доставку карты: по Москве курьером или почтой в другие города.

После принятия положительного решения новый счет автоматически появляется в личном кабинете в разделе «кредитные карты». Не забывайте вовремя вносить ежемесячные платежи, чтобы не залезть в долги.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк" ОГРН 1027739642281 23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.