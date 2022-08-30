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Киноафиша Новости О чем сериал «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным?

О чем сериал «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным?

30 августа 2022 16:51
О чем сериал «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным?

Криминальная драма от создателя «Чикатило» уже стартовала на KION.

На прошлой неделе в онлайн-кинотеатре KION стартовала многосерийная криминальной драма Сарика Андреасяна «Жизнь по вызову», главную роль в которой сыграл звезда «Мажора» Павел Прилучный.

В центре сюжета нового проекта от режиссера «Чикатило» и сценариста «Великой» Алексея Гравицкого — бизнесмен Александр Шмидт (Прилучный), также известный под прозвищем Мэджик. Он владелец элитного эскорт-агентства. Многочисленные сотрудники способны выполнить практически любые поручения Мэджика, поэтому главный герой находится на вершине успеха. В числе тех, кто пользуется услугами его обворожительных работниц, в основном влиятельные и респектабельные фигуры: политики, предприниматели, силовики и различные общественные деятели. Команда Шмидта в лице экс-бандита по кличке Рыбак (Олег Каменщиков) и секретаря Галины (Виктория Богатырева) осуществляют капризы даже самых привередливых клиентов.

Но, как и любая сказка, в определенный момент история невероятного успеха Александра внезапно обрывается. Мэджик становится персоной нон грата и на его сверхприбыльный бизнес объявляют охоту. Безукоризненная репутация, семья, деньги и даже жизнь — все это протагонист может потерять, если не разберется, кто выстраивает против него идеальный заговор, но время на поиски ограничено.

Третий эпизод шоу выйдет 1 сентября.

Фото: KION
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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